Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin 980
Стали известны характеристики современного чипа Huawei Kirin 980. Процессор получит восемь вычислительных ядер. Речь идёт о квартетах ARM Cortex-A77 и Cortex-A55 с аналогичной архитектурой.
В свою очередь тактовая частота новинки достигает 2,8 ГГц. В новом процессоре будет использоваться нейросетевой усовершенствованный модуль. В сравнении с Kirin 970 заметно повысится производительность графического ускорителя. Согласно предположениям, будут реализовывать фирменную технологию GPU Turbo. При реализации чипа станут применять 7-нанометровую технологию. Платформа обеспечит поддержку беспроводной современной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0.
Устройства на базе Huawei Kirin 980 функционируют с применением высокоскоростных сетей LTE. В процессоре используется оперативная память LPDDR4X. В настоящее время компания занимает пятую позицию в перечне ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Huawei во втором квартале 2018 года произвела поставку 54 200 000 устройств, удержав за собой около 15,8 процентов всего объема мирового рынка.
В свою очередь тактовая частота новинки достигает 2,8 ГГц. В новом процессоре будет использоваться нейросетевой усовершенствованный модуль. В сравнении с Kirin 970 заметно повысится производительность графического ускорителя. Согласно предположениям, будут реализовывать фирменную технологию GPU Turbo. При реализации чипа станут применять 7-нанометровую технологию. Платформа обеспечит поддержку беспроводной современной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0.
Устройства на базе Huawei Kirin 980 функционируют с применением высокоскоростных сетей LTE. В процессоре используется оперативная память LPDDR4X. В настоящее время компания занимает пятую позицию в перечне ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Huawei во втором квартале 2018 года произвела поставку 54 200 000 устройств, удержав за собой около 15,8 процентов всего объема мирового рынка.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30