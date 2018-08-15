АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin 980

Стали известны характеристики современного чипа Huawei Kirin 980. Процессор получит восемь вычислительных ядер. Речь идёт о квартетах ARM Cortex-A77 и Cortex-A55 с аналогичной архитектурой.

Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin 980


В свою очередь тактовая частота новинки достигает 2,8 ГГц. В новом процессоре будет использоваться нейросетевой усовершенствованный модуль. В сравнении с Kirin 970 заметно повысится производительность графического ускорителя. Согласно предположениям, будут реализовывать фирменную технологию GPU Turbo. При реализации чипа станут применять 7-нанометровую технологию. Платформа обеспечит поддержку беспроводной современной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0.

Устройства на базе Huawei Kirin 980 функционируют с применением высокоскоростных сетей LTE. В процессоре используется оперативная память LPDDR4X. В настоящее время компания занимает пятую позицию в перечне ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Huawei во втором квартале 2018 года произвела поставку 54 200 000 устройств, удержав за собой около 15,8 процентов всего объема мирового рынка.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа
«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница
В Сеть утекли характеристики полицейского
Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова
Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin
Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и
Xiaomi Pocophone F1 составил конкуренцию Galaxy
Эксперты назвали расценки на все новые iPhone
Авто и очки Apple помогут компании подорожать до
Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой
Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем
Пользователи Сети обсуждают фото Стефании
Эксперт: президент Турции распорядился резко
Звезда «Дома-2» Елизавета Шароха рассталась с
Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда
В России наблюдается увеличение спроса на
Аналитики озвучили цены новых iPhone
Промсвязьбанк запустил «Военную ипотеку» во всех
В Огайо на камеру видеонаблюдения попался бегущий
Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы
LG назвала сроки выпуска первого смартфона с
Компания MSI готовит мощный ноутбук с 6-ядерным
Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные
NASA показало на Юпитере эффектно закрученные
Роман Гриценко рассчитывает разбогатеть и бросить
В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард
На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны
Стала известна дата презентации нового смартфона
Уфолог показал три НЛО, создающие пыльную бурю на
Эвелина Бледанс написала первую книгу «Страницы
Просмотреть все новости