Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin 980

В свою очередь тактовая частота новинки достигает 2,8 ГГц. В новом процессоре будет использоваться нейросетевой усовершенствованный модуль. В сравнении с Kirin 970 заметно повысится производительность графического ускорителя. Согласно предположениям, будут реализовывать фирменную технологию GPU Turbo. При реализации чипа станут применять 7-нанометровую технологию. Платформа обеспечит поддержку беспроводной современной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0.Устройства на базе Huawei Kirin 980 функционируют с применением высокоскоростных сетей LTE. В процессоре используется оперативная память LPDDR4X. В настоящее время компания занимает пятую позицию в перечне ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Huawei во втором квартале 2018 года произвела поставку 54 200 000 устройств, удержав за собой около 15,8 процентов всего объема мирового рынка.