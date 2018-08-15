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Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и Сябитовой

Астролог Тамара Глоба рассказала, что у ведущих телепередачи «Давай поженимся!» Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой совершенно разные взгляды на жизнь и не самый простой характер. Именно поэтому они ссорятся и конфликтуют между собой.

По словам Тамары Глобы, в первое время она чувствовала дискомфорт, потому что работать в такой обстановке очень сложно. Однако потом ей удалось найти индивидуальный подход к каждой из ведущих. Теперь астролог уделяет внимание исключительно своей деятельности, не вмешиваясь в подробности работы коллег, а также она старается не проявлять личную симпатию к участникам проекта.

Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и Сябитовой


Лариса Гузеева и Роза Сябитова могут не общаться между собой даже во время съёмок. Каждой из ведущих отведена определённая роль – Лариса высказывает своё мнение со стороны житейской позиции, а задача Розы рассматривать ситуацию с материальной точки зрения.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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