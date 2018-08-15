Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и Сябитовой

По словам Тамары Глобы, в первое время она чувствовала дискомфорт, потому что работать в такой обстановке очень сложно. Однако потом ей удалось найти индивидуальный подход к каждой из ведущих. Теперь астролог уделяет внимание исключительно своей деятельности, не вмешиваясь в подробности работы коллег, а также она старается не проявлять личную симпатию к участникам проекта.Лариса Гузеева и Роза Сябитова могут не общаться между собой даже во время съёмок. Каждой из ведущих отведена определённая роль – Лариса высказывает своё мнение со стороны житейской позиции, а задача Розы рассматривать ситуацию с материальной точки зрения.