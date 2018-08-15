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Эксперты назвали расценки на все новые iPhone

Эксперты компании Trend Force анонсировали предварительные расценки на смартфоны iPhone, которые готовятся к выходу. По мнению аналитика обновленная версия iPhone X будет дешевле предшественника. Самой дорогой станет увеличенная версия устройства.

Эксперты назвали расценки на все новые iPhone


Руководители Apple планируют в сентябре представить сразу ряд новых девайсов. После мониторинга рынка эксперты высказали предположения о стоимости устройств. Обновленная версия iPhone X с 5,8-дюймовым экраном предложат от $899 до $949. Тоже самое касается стартовой версии предшественника в начале прошедшего года.

Бюджетная версия смартфона iPhone с жидкокристаллическим дисплеем стоит $749. Именно данная версия аппарата станет самой продаваемой. Согласно ожиданиям эксперта, производители на рынок выпустят 88 000 000 экземпляров новинок.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00
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