Эксперты назвали расценки на все новые iPhone

Руководители Apple планируют в сентябре представить сразу ряд новых девайсов. После мониторинга рынка эксперты высказали предположения о стоимости устройств. Обновленная версия iPhone X с 5,8-дюймовым экраном предложат от $899 до $949. Тоже самое касается стартовой версии предшественника в начале прошедшего года.Бюджетная версия смартфона iPhone с жидкокристаллическим дисплеем стоит $749. Именно данная версия аппарата станет самой продаваемой. Согласно ожиданиям эксперта, производители на рынок выпустят 88 000 000 экземпляров новинок.