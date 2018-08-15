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Авто и очки Apple помогут компании подорожать до 2 триллионов долларов

Авто и очки Apple предоставят возможность компании подорожать до двух триллионов долларов. Машину Apple планируют выпустить в 2023-2025 г.г.

Авто и очки Apple помогут компании подорожать до 2 триллионов долларов


По мнению аналитика Минг-Чи Куо, технологии дополненной реальности, сервисы, очки Apple, фирменные авто позволят компании увеличить через несколько лет рыночную свою капитализацию до двух триллионов долларов. Аналитик назвал, несколько причин, почему Apple всё-таки решила выпустить транспортное средство. В автомобильной индустрии на сегодняшний день наблюдается активное внедрение новых современных технологий. В этом «яблочники» являются большими специалистами. Компания Apple с индустрией авто может сделать тоже, что и ранее с индустрией смартфонов.

Транспортные средства с «яблочными» технологиями дополненной реальности будут существенно выделяться от конкурентов. При этом компания сможет реализовать намного лучше интеграцию между авто, сервисами, умными часами, смартфонами, чем другие потенциальные конкуренты на этом рынке.

 
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Технологии / Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45
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