Авто и очки Apple помогут компании подорожать до 2 триллионов долларов
Авто и очки Apple предоставят возможность компании подорожать до двух триллионов долларов. Машину Apple планируют выпустить в 2023-2025 г.г.
По мнению аналитика Минг-Чи Куо, технологии дополненной реальности, сервисы, очки Apple, фирменные авто позволят компании увеличить через несколько лет рыночную свою капитализацию до двух триллионов долларов. Аналитик назвал, несколько причин, почему Apple всё-таки решила выпустить транспортное средство. В автомобильной индустрии на сегодняшний день наблюдается активное внедрение новых современных технологий. В этом «яблочники» являются большими специалистами. Компания Apple с индустрией авто может сделать тоже, что и ранее с индустрией смартфонов.
Транспортные средства с «яблочными» технологиями дополненной реальности будут существенно выделяться от конкурентов. При этом компания сможет реализовать намного лучше интеграцию между авто, сервисами, умными часами, смартфонами, чем другие потенциальные конкуренты на этом рынке.
По мнению аналитика Минг-Чи Куо, технологии дополненной реальности, сервисы, очки Apple, фирменные авто позволят компании увеличить через несколько лет рыночную свою капитализацию до двух триллионов долларов. Аналитик назвал, несколько причин, почему Apple всё-таки решила выпустить транспортное средство. В автомобильной индустрии на сегодняшний день наблюдается активное внедрение новых современных технологий. В этом «яблочники» являются большими специалистами. Компания Apple с индустрией авто может сделать тоже, что и ранее с индустрией смартфонов.
Транспортные средства с «яблочными» технологиями дополненной реальности будут существенно выделяться от конкурентов. При этом компания сможет реализовать намного лучше интеграцию между авто, сервисами, умными часами, смартфонами, чем другие потенциальные конкуренты на этом рынке.
Технологии / Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45