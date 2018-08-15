Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой в караоке

Публикация от 😍Alla Pugacheva😍 (@allapugacheva_fan1949) 13 Авг 2018 в 9:56 PDT

Шестилетняя внучка Аллы Пугачёвой уже определилась, кем она хочет стать. Клавдия ходит на балет, а также у девочки много других увлечений, но девочке нравится петь и она думает о карьере певицы, в этом нет ничего удивительного, так как ребёнок растёт в семье музыкантов.Недавно дочь Кристины Орбакайте всеми способами уговаривала маму пойти в караоке, несмотря на долгие сопротивления, звёздная родительница согласилась. В Юрмале для гостей обычного караоке-бара визит певицы с дочерью стал сюрпризом, звёздный дуэт исполнил любимые публикой хиты из репертуара Кристины. Больше всего публике понравилась песня «Губки бантиком, бровки домиком» в исполнении Клавы, этот хит она любит больше всего.Настойчивый характер внучка Аллы Борисовны унаследовала от бабушки, и Клава, и Примадонна родились под знаком зодиака Овен. Пугачёва практически сразу же прозвала девочку «капелькой», так как рассмотрела в ней сходные черты.