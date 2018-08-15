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Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой в караоке

Кристина Орбакайте с дочерью выступили с импровизированным концертом. Клавдия Земцова уговорила свою звёздную маму сходить в краоке-клуб, который певица не очень любит.

Шестилетняя внучка Аллы Пугачёвой уже определилась, кем она хочет стать. Клавдия ходит на балет, а также у девочки много других увлечений, но девочке нравится петь и она думает о карьере певицы, в этом нет ничего удивительного, так как ребёнок растёт в семье музыкантов.

Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой в караоке


Недавно дочь Кристины Орбакайте всеми способами уговаривала маму пойти в караоке, несмотря на долгие сопротивления, звёздная родительница согласилась. В Юрмале для гостей обычного караоке-бара визит певицы с дочерью стал сюрпризом, звёздный дуэт исполнил любимые публикой хиты из репертуара Кристины. Больше всего публике понравилась песня «Губки бантиком, бровки домиком» в исполнении Клавы, этот хит она любит больше всего.

Настойчивый характер внучка Аллы Борисовны унаследовала от бабушки, и Клава, и Примадонна родились под знаком зодиака Овен. Пугачёва практически сразу же прозвала девочку «капелькой», так как рассмотрела в ней сходные черты.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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