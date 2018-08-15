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Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем

Специалисты DisplayMate определили смартфон, который обладает лучшим дисплеем. Отмечается, что по этому показателю все остальные устройства обошел южнокорейский флагман Samsung Galaxy Note 9.

Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем


По мнению экспертов, Galaxy Note 9 получил самую современную матрицу на рынке мобильных устройств. Стоит напомнить, что в этой модели используется OLED-экран. Таким образом, за дисплей смартфон получил оценку A+, то есть самую высокую. Дисплей телефона обладает высоким уровнем цветопередачи и запасом яркости. По данным аналитиков, экран Galaxy Note 9 на 28% ярче экрана Note 8. При ярком освещении пользователю все равно будет удобно работать со смартфоном.

К слову, на территории Российской Федерации смартфон Samsung Galaxy Note 9 продают по цене 69 990 рублей, при этом такую сумму требуют за стандартную модификацию. Топовая конфигурация обойдется покупателям в 89 990 рублей.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:15
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