Евгения Феофилактова недовольна суммой алиментов

«Разумеется, в современном мире это не деньги. Но мы не нуждаемся, у нас все хорошо. Просто Антон, как родитель, по моему мнению, должен нести ответственность, должен понимать, какие деньги сейчас нужны на ребенка», - сообщила Женя.

Пока девушка полностью поглощена воспитанием сына, практически не оставляя времени на обустройство своей личной жизни, молодой человек предпочитает заниматься собой и своим благосостоянием.Если верить Жене, Антон ведет себя по отношению к собственному сыну безответственно и даже в какой-то степени жестоко. Ведь даже зная о сильной любви и привязанности Даниэля, он навещает его не чаще 1-2 раз в месяц.Кроме того, молодой отец не так щедр к своему наследнику. По словам Феофилактовой, Гусев, называющий себя успешным бизнесменом, выделяет на содержание мальчика всего 20 тысяч в месяц.Тем не менее, несмотря на ее слова, пользователи Сети все же пристыдили Антона, который совсем не уделяет времени Даниэлю и практически ничем его не обеспечивает. По их мнению, при доходе в полмиллиона рублей он должен выделять на сына как минимум 50 или даже 100 тысяч рублей.