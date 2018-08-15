Евгения Феофилактова недовольна суммой алиментов
Поклонники экс-участницы телепроекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой неоднократно замечали, с какой неохотой свои родительские обязанности выполняет ее бывший муж Антон Гусев.
Пока девушка полностью поглощена воспитанием сына, практически не оставляя времени на обустройство своей личной жизни, молодой человек предпочитает заниматься собой и своим благосостоянием.
Если верить Жене, Антон ведет себя по отношению к собственному сыну безответственно и даже в какой-то степени жестоко. Ведь даже зная о сильной любви и привязанности Даниэля, он навещает его не чаще 1-2 раз в месяц.
Кроме того, молодой отец не так щедр к своему наследнику. По словам Феофилактовой, Гусев, называющий себя успешным бизнесменом, выделяет на содержание мальчика всего 20 тысяч в месяц.
Тем не менее, несмотря на ее слова, пользователи Сети все же пристыдили Антона, который совсем не уделяет времени Даниэлю и практически ничем его не обеспечивает. По их мнению, при доходе в полмиллиона рублей он должен выделять на сына как минимум 50 или даже 100 тысяч рублей.
Пока девушка полностью поглощена воспитанием сына, практически не оставляя времени на обустройство своей личной жизни, молодой человек предпочитает заниматься собой и своим благосостоянием.
Если верить Жене, Антон ведет себя по отношению к собственному сыну безответственно и даже в какой-то степени жестоко. Ведь даже зная о сильной любви и привязанности Даниэля, он навещает его не чаще 1-2 раз в месяц.
Кроме того, молодой отец не так щедр к своему наследнику. По словам Феофилактовой, Гусев, называющий себя успешным бизнесменом, выделяет на содержание мальчика всего 20 тысяч в месяц.
«Разумеется, в современном мире это не деньги. Но мы не нуждаемся, у нас все хорошо. Просто Антон, как родитель, по моему мнению, должен нести ответственность, должен понимать, какие деньги сейчас нужны на ребенка», - сообщила Женя.
Тем не менее, несмотря на ее слова, пользователи Сети все же пристыдили Антона, который совсем не уделяет времени Даниэлю и практически ничем его не обеспечивает. По их мнению, при доходе в полмиллиона рублей он должен выделять на сына как минимум 50 или даже 100 тысяч рублей.