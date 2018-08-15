Пользователи Сети обсуждают фото Стефании Маликовой с Егором Кридом

Совсем недавно в Instagram дочери знаменитого певца Дмитрия Маликова появилось фото с Егором Кридом, которое стали обсуждать пользователи Сети. На снимке знаменитости стоят очень близко друг к другу, а в комментарии к посту девушка написала слова из популярной песни Крида: «Если ты меня не любишь, то я тоже нет, если ты меня забудешь, то и я в ответ», чем дала повод для сплетен в Сети. Поклонники Стефании принялись фантазировать на тему возможного романа между Маликовой и Кридом. Некоторые пытались понять, что именно связывает этих молодых людей. В результате комментаторы пришли к выводу, что Крид совсем не пара Маликовой. Многие считают исполнителя слишком ветреным и даже самовлюбленным.Ранне сообщалось, что Стефания встречается с сыном миллиардера, Леонидом Груздевым. Молодые люди стараются не рассказывать о своих взаимоотношениях, но на светских мероприятиях появляется вместе. О свадьбе пока речи не идет, ведь ребята заняты учебой.