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Пользователи Сети обсуждают фото Стефании Маликовой с Егором Кридом

Стефания Маликова опубликовала на своей страннице в Instagram селфи со знаменитым исполнителем Егором Кридом и спровоцировала бурную реакцию пользователей Сети.

Пользователи Сети обсуждают фото Стефании Маликовой с Егором Кридом


Совсем недавно в Instagram дочери знаменитого певца Дмитрия Маликова появилось фото с Егором Кридом, которое стали обсуждать пользователи Сети. На снимке знаменитости стоят очень близко друг к другу, а в комментарии к посту девушка написала слова из популярной песни Крида: «Если ты меня не любишь, то я тоже нет, если ты меня забудешь, то и я в ответ», чем дала повод для сплетен в Сети. Поклонники Стефании принялись фантазировать на тему возможного романа между Маликовой и Кридом. Некоторые пытались понять, что именно связывает этих молодых людей. В результате комментаторы пришли к выводу, что Крид совсем не пара Маликовой. Многие считают исполнителя слишком ветреным и даже самовлюбленным.

Пользователи Сети обсуждают фото Стефании Маликовой с Егором Кридом

Ранне сообщалось, что Стефания встречается с сыном миллиардера, Леонидом Груздевым. Молодые люди стараются не рассказывать о своих взаимоотношениях, но на светских мероприятиях появляется вместе. О свадьбе пока речи не идет, ведь ребята заняты учебой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00
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