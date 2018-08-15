Аналитики озвучили цены новых iPhone

Стоит напомнить, что к выходу готовятся новые iPhone X, iPhone X Plus и iPhone 9. Первые два обзаведутся дисплеями с разрешением 5,8 и 6,5 дюйма, а третий девайс получит 6,1-дюймовый экран. Устройствам приписывают опцию распознавания лица Face ID и много других полезных функций. В качестве процессора будет работать модуль A12. Два первых смартфона получат двойные тыльные камеры, а третий – обычную с одним объективом.iPhone 9 должен появиться на рынке в модификациях 3/64 и 3/256 Гб. Несмотря на то, что эта модель будет относиться к бюджетной линейке, стоимость ее окажется в пределах 699-749 долларов. Что касается iPhone X и iPhone X Plus, то эти устройства представят в модификациях 4/64, 4/256 и 4/512 Гб. Продавать их собираются по цене от 899 до 999 долларов.