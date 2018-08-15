В Огайо на камеру видеонаблюдения попался бегущий призрак
В минувшее воскресенье в Огайо на камеру видеонаблюдения попался бегущий призрак. Похожа на человека тень появилась из ниоткуда, чтобы исчезнуть в никуда. Автор выложенного в Сеть видео убежден, что это был дух.
Камера безопасности была установлена на одном из местных фермерских хозяйств. Объектив зафиксировал нечто странное, когда таинственный объект довольно быстро преодолевает садовый участок, после чего просто тает в воздухе.
Рассматривая видео, многие интернет-пользователи заявили, что это был выходец с того света. Но без критики обойтись не могло. Кто-то выразил сомнения в достоверности происходящего и обвинил автора ролика в создании фейка ради пиара. Но для любителей мистификаций подобные претензии не стали поводом для разочарований, и обсуждения вспыхнули с новой силой.
Камера безопасности была установлена на одном из местных фермерских хозяйств. Объектив зафиксировал нечто странное, когда таинственный объект довольно быстро преодолевает садовый участок, после чего просто тает в воздухе.
Рассматривая видео, многие интернет-пользователи заявили, что это был выходец с того света. Но без критики обойтись не могло. Кто-то выразил сомнения в достоверности происходящего и обвинил автора ролика в создании фейка ради пиара. Но для любителей мистификаций подобные претензии не стали поводом для разочарований, и обсуждения вспыхнули с новой силой.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:30