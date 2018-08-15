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Хейтеры критикуют Ольгу Бузову за однообразные фото

Телеведущая и певица Ольга Бузова неустанно публикует в Instagram свои фото и видеоролики, чем радует фанатов и дает очередной повод для критики и насмешек хейтеров.

Так последний снимок Бузовов на фоне авто с шикарным букетом роз вызвал очередную вону негодования со стороны злопыхателей.

Хейтеры критикуют Ольгу Бузову за однообразные фото

Звезду критикуют за однообразные позы, а также антураж фото.

Хейтеры критикуют Ольгу Бузову за однообразные фото

«То попа, то цветочки, то трусы, уже противно смотреть на это», - пишут антифанаты, сравнивая ее с Анастасией Волочковой, которая привлекает к себе внимание публикуя откровенные фото.

Хейтеры критикуют Ольгу Бузову за однообразные фото

Также хейтерам не понравилось, что в райдер певицы входит алкоголь и кальян. Следовательно на выступлениях Бузова находится «под градусом», что недопустимо, если учитывать, что основная ее аудитория – подростки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:51
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