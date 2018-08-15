Хейтеры критикуют Ольгу Бузову за однообразные фото

Так последний снимок Бузовов на фоне авто с шикарным букетом роз вызвал очередную вону негодования со стороны злопыхателей.Звезду критикуют за однообразные позы, а также антураж фото., - пишут антифанаты, сравнивая ее с Анастасией Волочковой, которая привлекает к себе внимание публикуя откровенные фото.Также хейтерам не понравилось, что в райдер певицы входит алкоголь и кальян. Следовательно на выступлениях Бузова находится «под градусом», что недопустимо, если учитывать, что основная ее аудитория – подростки.