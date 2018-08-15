LG назвала сроки выпуска первого смартфона с поддержкой 5G-сетей

Американский оператор Sprint с компанией LG сообщили о сроках реализации первого 5G-смартфона. Релиз смартфона запланирован на первую половину будущего года. Он будет первым смартфоном для сетей 5-го поколения. Устройство появится на американском рынке. По всей видимости, в устройстве будет установлен модем Qualcomm Snapdragon X50, который анонсировали в октябре прошлого года. Смартфон с 5G поддержкой раньше анонсировала Motorola. В случае версии Moto Z3 речь идет о накладке на задней панели, добавляющей поддержку 5G. Это не особо удобно.Среди особенностей 5G стоит выделить ускоренную передачу данных – до нескольких десятков Гб в секунду, более высокую скорость соединения, оптимизацию под Интернет вещи, умные авто.