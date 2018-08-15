Компания MSI готовит мощный ноутбук с 6-ядерным процессором Intel Core девятого поколения

Основой станет процессор Intel Core i9-8950HK с шестью ядрами. Тактовая частота такого чипа будет находиться в диапазоне от 2,9 до 4,8 ГГц. Кроме этого, стоит отметить две графические системы, одна из которых встроена. Речь идет об Intel UHD Graphics 630 и NVIDIA Quadro P4200.В качестве дисплея выступит 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей. За хранение данных будет отвечать твердотельный накопитель PCIe SSD. Подключение внешних устройств пользователь сможет осуществлять через порты USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C и HDMI 2.0.