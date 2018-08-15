NASA показало на Юпитере эффектно закрученные атмосферные вихри

Фотографии были сделаны аппаратом Juno («Юнона») во время двенадцатого сближения с газовым гигантом. Камере зонда удалось снять восточный край Большого красного пятна, таинственную зону Юпитера, которая неизменно вызывает у исследователей массу вопросов.Юпитер продолжает преподносить ученым все новые и новые загадки. Земляне до сих пор не могут понять причины и механизм возникновения штормов на его поверхности. Поэтому большие надежды возлагаются на работу автоматической межпланетной станции Juno («Юнона»), запущенной в 2011 году и достигшей своей цели в 2016.Актуальные сведения об особенностях атмосферы Юпитера помогут ученым лучше понять природу газовых гигантов, выяснить принципы их эволюции. Ведь кроме Юпитера в Солнечной системе подобных планет насчитывается еще три – Сатурн, Уран и Нептун.