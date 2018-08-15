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NASA показало на Юпитере эффектно закрученные атмосферные вихри

Американское космическое агентство NASA показало новые снимки Юпитера. На поверхности крупнейшей планеты Солнечной системы были запечатлены эффектно закрученные атмосферные вихри.

NASA показало на Юпитере эффектно закрученные атмосферные вихри

Фотографии были сделаны аппаратом Juno («Юнона») во время двенадцатого сближения с газовым гигантом. Камере зонда удалось снять восточный край Большого красного пятна, таинственную зону Юпитера, которая неизменно вызывает у исследователей массу вопросов.

Юпитер продолжает преподносить ученым все новые и новые загадки. Земляне до сих пор не могут понять причины и механизм возникновения штормов на его поверхности. Поэтому большие надежды возлагаются на работу автоматической межпланетной станции Juno («Юнона»), запущенной в 2011 году и достигшей своей цели в 2016.

Актуальные сведения об особенностях атмосферы Юпитера помогут ученым лучше понять природу газовых гигантов, выяснить принципы их эволюции. Ведь кроме Юпитера в Солнечной системе подобных планет насчитывается еще три – Сатурн, Уран и Нептун.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:45
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