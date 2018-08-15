Стала известна дата презентации нового смартфона Oppo F9 Pro

Сейчас отмечается, что новинка обзаведется 6,3-дюймовым экраном, который предложит пользователю разрешение стандарта 2340 × 1080 пикселей. На этом большом экране имеется вырез, в области которого установлен датчик фронтальной камеры с разрешением 25 Мп. Что касается тыльной камеры, то она будет выполнена по сдвоенной технологии и получит сенсоры на 16 и 2 Мп.Внутри окажется процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Из них четыре ARM Cortex-A73, а другие четыре ARM Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali-G72 MP3. Объем оперативной и постоянной памяти составит 6 и 64 гигабайта. Автономное питание смартфону Oppo F9 Pro предоставит аккумулятор на 3500 мАч.В качестве операционной системы выпустят платформу Android Oreo с настройкой Color OS 5.2.