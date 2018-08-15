Стала известна дата презентации нового смартфона Oppo F9 Pro
Стало известно, когда должна состояться официальная презентации смартфона Oppo F9 Pro. По данным ряда сетевых ресурсов, анонс новинки намечен на 21 августа.
Сейчас отмечается, что новинка обзаведется 6,3-дюймовым экраном, который предложит пользователю разрешение стандарта 2340 × 1080 пикселей. На этом большом экране имеется вырез, в области которого установлен датчик фронтальной камеры с разрешением 25 Мп. Что касается тыльной камеры, то она будет выполнена по сдвоенной технологии и получит сенсоры на 16 и 2 Мп.
Внутри окажется процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Из них четыре ARM Cortex-A73, а другие четыре ARM Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali-G72 MP3. Объем оперативной и постоянной памяти составит 6 и 64 гигабайта. Автономное питание смартфону Oppo F9 Pro предоставит аккумулятор на 3500 мАч.
В качестве операционной системы выпустят платформу Android Oreo с настройкой Color OS 5.2.
Сейчас отмечается, что новинка обзаведется 6,3-дюймовым экраном, который предложит пользователю разрешение стандарта 2340 × 1080 пикселей. На этом большом экране имеется вырез, в области которого установлен датчик фронтальной камеры с разрешением 25 Мп. Что касается тыльной камеры, то она будет выполнена по сдвоенной технологии и получит сенсоры на 16 и 2 Мп.
Внутри окажется процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Из них четыре ARM Cortex-A73, а другие четыре ARM Cortex-A53. За графику ответит контроллер ARM Mali-G72 MP3. Объем оперативной и постоянной памяти составит 6 и 64 гигабайта. Автономное питание смартфону Oppo F9 Pro предоставит аккумулятор на 3500 мАч.
В качестве операционной системы выпустят платформу Android Oreo с настройкой Color OS 5.2.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:30