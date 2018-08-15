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Эвелина Бледанс написала первую книгу «Страницы счастья»

Эвелина Бледанс выпустила первую книгу под названием «Страницы счастья», посвящённую женщинам. Знаменитость рассказала о том, как сохраняет веру в себя после развода, воспитывая ребёнка с синдромом Дауна.

Эвелина Бледанс написала первую книгу «Страницы счастья»

К Бледанс не раз обращались редакторы, которые просили её рассказать секреты красоты и поделиться автобиографией. Эвелине понравилась идея осветить историю собственной жизни сквозь призму женского благополучия. Делясь фактами о себе, знаменитость придумала ряд методик, которые фанаты смогут опробовать дома. В книге Бледанс попыталась рассказать, как преодолеть неудачи и сохранить семью, карьеру, красоту и молодость. Разведясь с супругом, артистка воспитывала двоих детей, но большая часть времени уходит на младшего сына. Знаменитость не стыдится рассказывать о своем ребенке с синдромом Дауна и сложностях в отношениях со своим первенцем.

Эвелина Бледанс написала первую книгу «Страницы счастья»

Эвелина считает, что сегодня требования к женщинам сильно завышены. Книга «Страницы счастья» содержит откровенный рассказ о личной жизни актрисы и практические советы, как справляться с воспитанием ребёнка и находить время на себя, также будут раскрыты секреты красоты и хорошего самочувствия.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00
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