Эвелина Бледанс написала первую книгу «Страницы счастья»

К Бледанс не раз обращались редакторы, которые просили её рассказать секреты красоты и поделиться автобиографией. Эвелине понравилась идея осветить историю собственной жизни сквозь призму женского благополучия. Делясь фактами о себе, знаменитость придумала ряд методик, которые фанаты смогут опробовать дома. В книге Бледанс попыталась рассказать, как преодолеть неудачи и сохранить семью, карьеру, красоту и молодость. Разведясь с супругом, артистка воспитывала двоих детей, но большая часть времени уходит на младшего сына. Знаменитость не стыдится рассказывать о своем ребенке с синдромом Дауна и сложностях в отношениях со своим первенцем.Эвелина считает, что сегодня требования к женщинам сильно завышены. Книга «Страницы счастья» содержит откровенный рассказ о личной жизни актрисы и практические советы, как справляться с воспитанием ребёнка и находить время на себя, также будут раскрыты секреты красоты и хорошего самочувствия.