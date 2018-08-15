Ольгу Васильевну Гобозову экстренно госпитализировали и прооперировали

«Знаете, что мне врач сказал? «Ольга Васильевна, вы на себя в зеркало смотрите?» Подвел меня к зеркалу и спросил, сколько мне лет. Я ответила, что юбилей был, 70 исполнилось. А в душе мне 20 – 30. А он говорит: «Забудьте про душу, смотрите лучше на лицо. И хватит лазать по шкафам и прыгать на улице»… А я привыкла быть в движении, и для это все настолько удручающе», - рассказала она.

К счастью, обошлось без перелома, однако появилась большая гематома. Женщина не хотела обращаться в больницу, однако сын, вернувшийся с реалити-шоу только вечером, настоял на визите к врачу и рентгене. И, как оказалось, не зря. Из-за большого воспаления, медики решили экстренно госпитализировать и прооперировать Ольгу Васильевну.Операция прошла успешно и сейчас здоровью экс-участницы телестройки ничто не угрожает. Тем не менее, ей пришлось выслушать наставления врача, которые в некоторой степени ее расстроили.Однако, несмотря на предупреждение доктора, женщина не унывает. Она с ужасом вспоминает те времена, когда лежала несколько месяцев со сломанной ногой и ничего не могла делать. Но тогда все закончилось хорошо, а потому мама Александра Гобозова уверена, что и на этот раз все будет без последствий.