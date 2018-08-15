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Премьера Apple iPhone SE 2 может все-таки состояться

Некоторые инсайдеры сообщили о том, что премьера нового iPhone SE 2 компании Apple все же может состояться даже несмотря на то, что ранее этот девайс был отменен брендом. Вероятно, что презентация новинки может состояться в рамках показа iPhone XI и iPhone X Plus.

Премьера Apple iPhone SE 2 может все-таки состояться


Стоит отметить, что первый iPhone SE являлся улучшением модели iPhone 5S. Он сохранил дизайн и небольшие размеры модели пятого поколения. Тем не менее, устройство получило более мощное аппаратное обеспечение. Также разработчики внедрили в аппарат опцию 3D-Touch и другие полезные опции.

Что касается нового iPhone SE 2, то смартфон может появиться в версиях на 128 и 256 Гб постоянной памяти. Ожидается, что новинка станет своеобразным аналогом iPhone XI, и не будет продаваться дороже смартфонов из среднего сегмента.

Кроме этого отмечается, что iPhone SE 2 может получить более современный дизайн, которым обладает восьмое поколение мобильных девайсов бренда Apple. Как бы там ни было, но об этом точно можно будет узнать только в рамках презентации «яблочной» корпорации».

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:49
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