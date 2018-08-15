Дочь Петросяна рассказала о своих отношениях с отцом

Большую часть своей жизни дочь Петросяна прожила в Соединённых Штатах, где у неё имеется свой бизнес. Изначально она продавала русские сувениры, а потом в ассортименте её товаров появились ёлочные украшения, которые украшают витрины самых элитных магазинов.По словам Викторины у неё с отцом складываются «взрослые отношения», она не имеет ни малейшего желания наблюдать за бракоразводным процессом отца и раздела имущества. Девушка отметила, что с отцом общается очень редко, потому что у него постоянно выступления, а она занята бизнесом.Как известно, у юмориста с дочерью не совсем уж тёплые отношения. Петросян держит обиду на зятя за то, что он увёз Викторину в Америку, в то время как артист считает, что дети должны быть рядом с родителями и поддерживать друг друга.