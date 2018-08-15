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Ольга Бузова распугала зрителей на своем курортном выступлении

Нынешним летом популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова отправилась в гастрольный тур по курортным городам, однако ее выступления все чаще разочаровывают зрителей.

После появления в Сети видеоролика одной из концертов Бузовой, фанаты признали его самым худшим.

Ольга Бузова распугала зрителей на своем курортном выступлении

Так называемая певица, пела под фонограмму, хотя всячески пытается убедить слушателей, что поет вживую.

Помимо этого она не попадала в ноты, а песни исправленные автотюном просто распугали туристов, пришедших послушать знаменитость.

Ольга Бузова распугала зрителей на своем курортном выступлении

«Кровь из ушей», «Под фанеру может и пингвин петь», «Одни дети в зале», «Боже мой, ты на дьявола похожа в этом ролике», «Сплошное мракобесие и полный тотальный апокалипсис. Сам Сатана скачет под фанеру, а зомби ведутся на этот ужас», «Оля, как не стыдно за эти дурнопахнущие экскременты? Еще и деньги, цветы, игрушки с детей брать… Ты сама им должна платить, чтобы они на эту дикость смотрели», - написали в комментариях возмущенные зрители.

Примечательно, что истинные поклонники Бузовой слепо верят своему кумиру и продолжают петь ей дифирамбы, заверяя, что она богиня и лучшая.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:25
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