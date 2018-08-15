Ольга Бузова распугала зрителей на своем курортном выступлении

После появления в Сети видеоролика одной из концертов Бузовой, фанаты признали его самым худшим.Так называемая певица, пела под фонограмму, хотя всячески пытается убедить слушателей, что поет вживую.Помимо этого она не попадала в ноты, а песни исправленные автотюном просто распугали туристов, пришедших послушать знаменитость., - написали в комментариях возмущенные зрители.Примечательно, что истинные поклонники Бузовой слепо верят своему кумиру и продолжают петь ей дифирамбы, заверяя, что она богиня и лучшая.