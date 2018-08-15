Ольга Бузова распугала зрителей на своем курортном выступлении
Нынешним летом популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова отправилась в гастрольный тур по курортным городам, однако ее выступления все чаще разочаровывают зрителей.
После появления в Сети видеоролика одной из концертов Бузовой, фанаты признали его самым худшим.
Так называемая певица, пела под фонограмму, хотя всячески пытается убедить слушателей, что поет вживую.
Помимо этого она не попадала в ноты, а песни исправленные автотюном просто распугали туристов, пришедших послушать знаменитость.
«Кровь из ушей», «Под фанеру может и пингвин петь», «Одни дети в зале», «Боже мой, ты на дьявола похожа в этом ролике», «Сплошное мракобесие и полный тотальный апокалипсис. Сам Сатана скачет под фанеру, а зомби ведутся на этот ужас», «Оля, как не стыдно за эти дурнопахнущие экскременты? Еще и деньги, цветы, игрушки с детей брать… Ты сама им должна платить, чтобы они на эту дикость смотрели», - написали в комментариях возмущенные зрители.
Примечательно, что истинные поклонники Бузовой слепо верят своему кумиру и продолжают петь ей дифирамбы, заверяя, что она богиня и лучшая.
После появления в Сети видеоролика одной из концертов Бузовой, фанаты признали его самым худшим.
Так называемая певица, пела под фонограмму, хотя всячески пытается убедить слушателей, что поет вживую.
Помимо этого она не попадала в ноты, а песни исправленные автотюном просто распугали туристов, пришедших послушать знаменитость.
«Кровь из ушей», «Под фанеру может и пингвин петь», «Одни дети в зале», «Боже мой, ты на дьявола похожа в этом ролике», «Сплошное мракобесие и полный тотальный апокалипсис. Сам Сатана скачет под фанеру, а зомби ведутся на этот ужас», «Оля, как не стыдно за эти дурнопахнущие экскременты? Еще и деньги, цветы, игрушки с детей брать… Ты сама им должна платить, чтобы они на эту дикость смотрели», - написали в комментариях возмущенные зрители.
Примечательно, что истинные поклонники Бузовой слепо верят своему кумиру и продолжают петь ей дифирамбы, заверяя, что она богиня и лучшая.