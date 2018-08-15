Земфира пообещала записать новый альбом после пятилетнего перерыва

На своей страннице в социальной сети в Facebook Земфира сообщила, что это лето было странным и натолкнуло ее на то, что она будет писать новый альбом. При этом, рок-исполнительница отметила, что пока не знает, когда альбом будет готов, и как долго она его будет создавать. Шестой студийный альбом певицы Земфиры под названием «Жить в твоей голове» был выпущен еще в 2013 году. 14 февраля того же года он был выложен на интернет-сервисе «Яндекс.Музыка», а его официальный релиз состоялся на следующий день. Данный альбом вызвал настоящий ажиотаж среди преданных поклонников Земфиры. Доходы от продаж за первый месяц составили более 2 миллионов рублей, что стало рекордом для продаж в Сети произведений российских исполнителей.Осенью 2013 года Земфира получила премию MTV Europe Music Awards в категории «Лучший российский исполнитель». Сейчас фанаты певицы уверены, что ее новый альбом станет одним из лучших ее творений и надеются, что она не будет затягивать с его выходом.