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Ученые нашли психоделик, имитирующий в мозге состояние смерти

Ученые нашли психоделик, имитирующий в мозге состояние смерти. Вещество под названием-аббревиатурой DMT позволило участникам эксперимента пережить искусственный опыт собственной гибели, сообщает научное издание Frontiers in Psychology.

Ученые нашли психоделик, имитирующий в мозге состояние смерти

Исследования проводились на базе Имперского колледжа (Лондон, Великобритания). Специалисты заинтересовались связью между приемом психоделика DMT и рассказами людей об ощущениях ухода из жизни. С целью выяснения подробностей о влиянии вещества на психику человека, были проведены два сеанса с участием добровольцев.

Половина участников принимала плацебо, тогда как другой половине вводился препарат с психоделическими свойствами, способными влиять на психику человека. По завершению теста добровольцы отвечали на ряд вопросов о пережитых ощущениях. Оказалось, что их рассказы сходны с сообщениями людей, которые пережили остановку сердца и побывали за гранью жизни.

Ученые выразили уверенность, что дальнейшие исследования позволят глубже изучить свойства психоделиков с целью использования их в лечении психических расстройств.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:00
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