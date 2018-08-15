Ученые нашли психоделик, имитирующий в мозге состояние смерти
Ученые нашли психоделик, имитирующий в мозге состояние смерти. Вещество под названием-аббревиатурой DMT позволило участникам эксперимента пережить искусственный опыт собственной гибели, сообщает научное издание Frontiers in Psychology.
Исследования проводились на базе Имперского колледжа (Лондон, Великобритания). Специалисты заинтересовались связью между приемом психоделика DMT и рассказами людей об ощущениях ухода из жизни. С целью выяснения подробностей о влиянии вещества на психику человека, были проведены два сеанса с участием добровольцев.
Половина участников принимала плацебо, тогда как другой половине вводился препарат с психоделическими свойствами, способными влиять на психику человека. По завершению теста добровольцы отвечали на ряд вопросов о пережитых ощущениях. Оказалось, что их рассказы сходны с сообщениями людей, которые пережили остановку сердца и побывали за гранью жизни.
Ученые выразили уверенность, что дальнейшие исследования позволят глубже изучить свойства психоделиков с целью использования их в лечении психических расстройств.
Исследования проводились на базе Имперского колледжа (Лондон, Великобритания). Специалисты заинтересовались связью между приемом психоделика DMT и рассказами людей об ощущениях ухода из жизни. С целью выяснения подробностей о влиянии вещества на психику человека, были проведены два сеанса с участием добровольцев.
Половина участников принимала плацебо, тогда как другой половине вводился препарат с психоделическими свойствами, способными влиять на психику человека. По завершению теста добровольцы отвечали на ряд вопросов о пережитых ощущениях. Оказалось, что их рассказы сходны с сообщениями людей, которые пережили остановку сердца и побывали за гранью жизни.
Ученые выразили уверенность, что дальнейшие исследования позволят глубже изучить свойства психоделиков с целью использования их в лечении психических расстройств.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:00