Ученые нашли психоделик, имитирующий в мозге состояние смерти

Исследования проводились на базе Имперского колледжа (Лондон, Великобритания). Специалисты заинтересовались связью между приемом психоделика DMT и рассказами людей об ощущениях ухода из жизни. С целью выяснения подробностей о влиянии вещества на психику человека, были проведены два сеанса с участием добровольцев.Половина участников принимала плацебо, тогда как другой половине вводился препарат с психоделическими свойствами, способными влиять на психику человека. По завершению теста добровольцы отвечали на ряд вопросов о пережитых ощущениях. Оказалось, что их рассказы сходны с сообщениями людей, которые пережили остановку сердца и побывали за гранью жизни.Ученые выразили уверенность, что дальнейшие исследования позволят глубже изучить свойства психоделиков с целью использования их в лечении психических расстройств.