АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Тысячи антилоп гну прыгнули в реку, кишащую крокодилами

Тысячи антилоп гну прыгнули в кенийскую реку Мара, кишащую крокодилами. Небольшой ролик был снят известным фотографом Инго Герлачем и обнародован изданием Daily Mail.

Тысячи антилоп гну прыгнули в реку, кишащую крокодилами

Ежегодно около миллиона особей гну преодолевают три тысячи километров, мигрируя из саванн Серенгети (Танзания) в заповедник Масаи-Мара (Кения). Этот долгий путь антилопы проходят за 60-70 дней, повинуясь природным инстинктам.

Фотографу удалось снять на камеру, как многотысячное стадо антилоп добирается до берегов реки Мара, чтобы прыгнуть в воду, кишащую крокодилами. При этом к гну присоединились несколько зебр.

Видео вызвало бурные обсуждения в Сети. Пользователи восхищались храбростью антилоп, способных преодолеть не только многокилометровые расстояния, но и побороть страх перед опасными хищниками.

Антилопы гну – особая разновидность африканских копытных, достигающих в среднем 1,1 метра роста и 150-250 килограмм веса.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Земфира пообещала записать новый альбом после
Ольга Бузова распугала зрителей на своем
Тысячи антилоп гну прыгнули в реку, кишащую
Любовь Воропаева считает, что у Влада
Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев
Похудевшая Юлия Снигирь рассказала фанатам секрет
Кара Делевинь изменила дочери Майкла Джексона с
Ученые назвали новую опасность недосыпов
Евгения Феофилактова рассказала, что тайной
Хакеры нашли новый способ кражи денег из
Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в
Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав
Ольга Бузова заверяет, что больше не любит
Андрей Соколовский извинился перед Дакотой за
Бывшая супруга Антонио Бандераса больше не хочет
Алла Довлатова опровергла слухи о своей
Лера Кудрявцева дала своей дочери красивое
В Японии ждут катастрофического извержения вулкана
Трое граждан Узбекистана были спасены из
Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась
Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и
Мадонна разочаровала поклонников в instagram
В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси
Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7
В новгородском детском лагере запретили песни
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда
Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал
Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов
Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про
Просмотреть все новости