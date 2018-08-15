Тысячи антилоп гну прыгнули в реку, кишащую крокодилами

Ежегодно около миллиона особей гну преодолевают три тысячи километров, мигрируя из саванн Серенгети (Танзания) в заповедник Масаи-Мара (Кения). Этот долгий путь антилопы проходят за 60-70 дней, повинуясь природным инстинктам.Фотографу удалось снять на камеру, как многотысячное стадо антилоп добирается до берегов реки Мара, чтобы прыгнуть в воду, кишащую крокодилами. При этом к гну присоединились несколько зебр.Видео вызвало бурные обсуждения в Сети. Пользователи восхищались храбростью антилоп, способных преодолеть не только многокилометровые расстояния, но и побороть страх перед опасными хищниками.Антилопы гну – особая разновидность африканских копытных, достигающих в среднем 1,1 метра роста и 150-250 килограмм веса.