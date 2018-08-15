Любовь Воропаева считает, что у Влада Соколовского и Риты Дакоты есть шанс сохранить отношения

Недавно всю Сеть потрясла новость о том, что Соколовский и Дакота разводятся. Молодые люди едва успели прожить в браке 3 года, а теперь певица обвиняет своего упруга в неверности. По ее словам, Влад изменял ей все время и вел двойную жизнь. На защиту обманутой артистки встала ее сестра Анна Чуприс, а оправдать Соколовского попыталась его тетя Татьяна Нестерова. А сейчас в семейный конфликт вмешалась и друг семьи Соколовских, Любовь Воропаева. Продюсер заявила, что слухи об изменах Влада могут быть сильно преувеличены. Воропаева хочет поговорить с Дакотой, чтобы пояснить ей, что нельзя вот так просто разрушить отношения. Она понимает, что Рита написала о происходящем на эмоциях, с целью отрезать все раз и навсегда.Но Воропаевой кажется, что в этой ситуации еще нужно разобраться. Любовь также подчеркнула, что шанс на то, чтобы сохранить семью, у певицы еще есть. Продюсер заявила: «Я призываю ее подумать хорошенько».