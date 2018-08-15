Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев Лещенко

«Круто. Нужно посмотреть. Состав отличный. Радует», «Лещенко? После того как он сказал, что Бузова талантлива, позор ....», «Зря вы так. Лещенко приятный и умный мужчина», «Очень достойный член жюри! Замечательный человек и профессионал своего дела!!!», «Что за неуважение?!...это Великий человек для нашей страны!! Голос этого Человека - это Голос Победы!», - пишут в Сети.



Ранее организаторы популярного шоу талантов рассказали, что три красных кресла займут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.Новый музыкальный проект «Голос. 60+», который стартует в новом сезоне на Первом канале, оказался в центре внимания публики задолго до своего начала. Критики заявили, что это будет «шоу для бабушек и дедушек», но многие зрители с большим интересом наблюдают за его подготовкой и предвкушают много сюрпризов.Комментируя приход на проект Льва Лещенко, интернет-пользователи разошлись во мнениях. Многим понравилась перспектива видеть в жюри выдающегося певца, заслуженного артиста РСФСР. Но без критики не обошлось.