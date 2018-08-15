АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев Лещенко

Четвертым наставником в телешоу «Голос. 60+» стал известный советский и российский исполнитель Лев Лещенко. Об этом стало известно из сообщения, обнародованного на официальной страничке проекта в Instagram.

Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев Лещенко

Ранее организаторы популярного шоу талантов рассказали, что три красных кресла займут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Новый музыкальный проект «Голос. 60+», который стартует в новом сезоне на Первом канале, оказался в центре внимания публики задолго до своего начала. Критики заявили, что это будет «шоу для бабушек и дедушек», но многие зрители с большим интересом наблюдают за его подготовкой и предвкушают много сюрпризов.

Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев Лещенко

Комментируя приход на проект Льва Лещенко, интернет-пользователи разошлись во мнениях. Многим понравилась перспектива видеть в жюри выдающегося певца, заслуженного артиста РСФСР. Но без критики не обошлось.

«Круто. Нужно посмотреть. Состав отличный. Радует», «Лещенко? После того как он сказал, что Бузова талантлива, позор ....», «Зря вы так. Лещенко приятный и умный мужчина», «Очень достойный член жюри! Замечательный человек и профессионал своего дела!!!», «Что за неуважение?!...это Великий человек для нашей страны!! Голос этого Человека - это Голос Победы!», - пишут в Сети.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Земфира пообещала записать новый альбом после
Ольга Бузова распугала зрителей на своем
Тысячи антилоп гну прыгнули в реку, кишащую
Любовь Воропаева считает, что у Влада
Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев
Похудевшая Юлия Снигирь рассказала фанатам секрет
Кара Делевинь изменила дочери Майкла Джексона с
Ученые назвали новую опасность недосыпов
Евгения Феофилактова рассказала, что тайной
Хакеры нашли новый способ кражи денег из
Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в
Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав
Ольга Бузова заверяет, что больше не любит
Андрей Соколовский извинился перед Дакотой за
Бывшая супруга Антонио Бандераса больше не хочет
Алла Довлатова опровергла слухи о своей
Лера Кудрявцева дала своей дочери красивое
В Японии ждут катастрофического извержения вулкана
Трое граждан Узбекистана были спасены из
Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась
Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и
Мадонна разочаровала поклонников в instagram
В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси
Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7
В новгородском детском лагере запретили песни
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда
Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал
Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов
Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про
Просмотреть все новости