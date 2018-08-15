Четвертым наставником в шоу «Голос. 60+» стал Лев Лещенко
Четвертым наставником в телешоу «Голос. 60+» стал известный советский и российский исполнитель Лев Лещенко. Об этом стало известно из сообщения, обнародованного на официальной страничке проекта в Instagram.
Ранее организаторы популярного шоу талантов рассказали, что три красных кресла займут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Новый музыкальный проект «Голос. 60+», который стартует в новом сезоне на Первом канале, оказался в центре внимания публики задолго до своего начала. Критики заявили, что это будет «шоу для бабушек и дедушек», но многие зрители с большим интересом наблюдают за его подготовкой и предвкушают много сюрпризов.
Комментируя приход на проект Льва Лещенко, интернет-пользователи разошлись во мнениях. Многим понравилась перспектива видеть в жюри выдающегося певца, заслуженного артиста РСФСР. Но без критики не обошлось.
Ранее организаторы популярного шоу талантов рассказали, что три красных кресла займут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Новый музыкальный проект «Голос. 60+», который стартует в новом сезоне на Первом канале, оказался в центре внимания публики задолго до своего начала. Критики заявили, что это будет «шоу для бабушек и дедушек», но многие зрители с большим интересом наблюдают за его подготовкой и предвкушают много сюрпризов.
Комментируя приход на проект Льва Лещенко, интернет-пользователи разошлись во мнениях. Многим понравилась перспектива видеть в жюри выдающегося певца, заслуженного артиста РСФСР. Но без критики не обошлось.
«Круто. Нужно посмотреть. Состав отличный. Радует», «Лещенко? После того как он сказал, что Бузова талантлива, позор ....», «Зря вы так. Лещенко приятный и умный мужчина», «Очень достойный член жюри! Замечательный человек и профессионал своего дела!!!», «Что за неуважение?!...это Великий человек для нашей страны!! Голос этого Человека - это Голос Победы!», - пишут в Сети.