Евгения Феофилактова рассказала, что тайной свадьбы не было

Недавно пользователи решили, что Евгения тайно вышла замуж. Однако Феофилактова развеяла эти домыслы.По словам молодой женщины, она не так давно развелась и вновь связывать себя узами брака не намерена.По словам Феофилактовой, стремление надеть подвенечное платье и фату свойственно молоденьким невестам, тогда как у нее это все уже было.Женщина отрицает второй брак, но поделилась радостью от покупки второй квартиры и рассказала о намерении приобрести еще и земельный участок для загородного дома. Все эти имущественные вопросы она решает в паре с возлюбленным.Как отмечает Евгения, самым любимым ее мужчиной был и остается сын Даниэль.