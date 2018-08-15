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Евгения Феофилактова рассказала, что тайной свадьбы не было

Бывшая участница «Дом-2» Евгения Феофилактова после развода с Антоном Гусевым предпочитает не распространяться о своей личной жизни, что порождает немало слухов.

Недавно пользователи решили, что Евгения тайно вышла замуж. Однако Феофилактова развеяла эти домыслы.

Евгения Феофилактова рассказала, что тайной свадьбы не было

По словам молодой женщины, она не так давно развелась и вновь связывать себя узами брака не намерена.

По словам Феофилактовой, стремление надеть подвенечное платье и фату свойственно молоденьким невестам, тогда как у нее это все уже было.

Евгения Феофилактова рассказала, что тайной свадьбы не было

Женщина отрицает второй брак, но поделилась радостью от покупки второй квартиры и рассказала о намерении приобрести еще и земельный участок для загородного дома. Все эти имущественные вопросы она решает в паре с возлюбленным.

Как отмечает Евгения, самым любимым ее мужчиной был и остается сын Даниэль.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:22
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