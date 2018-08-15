Евгения Феофилактова рассказала, что тайной свадьбы не было
Бывшая участница «Дом-2» Евгения Феофилактова после развода с Антоном Гусевым предпочитает не распространяться о своей личной жизни, что порождает немало слухов.
Недавно пользователи решили, что Евгения тайно вышла замуж. Однако Феофилактова развеяла эти домыслы.
По словам молодой женщины, она не так давно развелась и вновь связывать себя узами брака не намерена.
По словам Феофилактовой, стремление надеть подвенечное платье и фату свойственно молоденьким невестам, тогда как у нее это все уже было.
Женщина отрицает второй брак, но поделилась радостью от покупки второй квартиры и рассказала о намерении приобрести еще и земельный участок для загородного дома. Все эти имущественные вопросы она решает в паре с возлюбленным.
Как отмечает Евгения, самым любимым ее мужчиной был и остается сын Даниэль.
Недавно пользователи решили, что Евгения тайно вышла замуж. Однако Феофилактова развеяла эти домыслы.
По словам молодой женщины, она не так давно развелась и вновь связывать себя узами брака не намерена.
По словам Феофилактовой, стремление надеть подвенечное платье и фату свойственно молоденьким невестам, тогда как у нее это все уже было.
Женщина отрицает второй брак, но поделилась радостью от покупки второй квартиры и рассказала о намерении приобрести еще и земельный участок для загородного дома. Все эти имущественные вопросы она решает в паре с возлюбленным.
Как отмечает Евгения, самым любимым ее мужчиной был и остается сын Даниэль.