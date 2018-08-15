Кара Делевинь изменила дочери Майкла Джексона с новой пассией

О близких отношениях Кары Делевинь и Пэрис Джексон стало известно минувшей весной, но похоже, что этот роман длился недолго. Кара стала появляться с компании 28-летней актрисы из сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон, а недавние снимки стали красноречивым свидетельством их интимной связи.Сначала Кара Делевинь и Эшли Бенсон появлялись на улице держась за ручку. Но недавно их видели в аэропорту Лондона целующимися, что позволило исключить всякие сомнения. В Сети вспыхнули бурные обсуждения этих отношений.Кара Делевинь известна широкой публике по работе в фильмах «Валериан и город тысячи планет», «Тюльпанная лихорадка», «Отряд самоубийц», «Анна Каренина». Она не считает нужным скрывать собственную бисексуальность. Среди ее любовниц была актриса Мишель Родригез, а также певица Энни Кларк.