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Кара Делевинь изменила дочери Майкла Джексона с новой пассией

Известная британская актриса и модель Кара Делевинь изменила дочери Майкла Джексона с новой пассией. Вездесущие папарацци выложили в Сеть фото, как 26-летняя бисексуалка целовалась с новой подругой в аэропорту.

Кара Делевинь изменила дочери Майкла Джексона с новой пассией

О близких отношениях Кары Делевинь и Пэрис Джексон стало известно минувшей весной, но похоже, что этот роман длился недолго. Кара стала появляться с компании 28-летней актрисы из сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон, а недавние снимки стали красноречивым свидетельством их интимной связи.

Сначала Кара Делевинь и Эшли Бенсон появлялись на улице держась за ручку. Но недавно их видели в аэропорту Лондона целующимися, что позволило исключить всякие сомнения. В Сети вспыхнули бурные обсуждения этих отношений.

Кара Делевинь известна широкой публике по работе в фильмах «Валериан и город тысячи планет», «Тюльпанная лихорадка», «Отряд самоубийц», «Анна Каренина». Она не считает нужным скрывать собственную бисексуальность. Среди ее любовниц была актриса Мишель Родригез, а также певица Энни Кларк.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:40
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