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Ольга Бузова заверяет, что больше не любит Дмитрия Тарасова

Уже на следующей неделе, 26 августа, на канале ТНТ стартует новое шоу «Замуж за Бузову» и самое время вспомнить, как тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым ведущая «Дом-2».

Как заверяет Ольга Бузова, на сегодняшний день она готова для новых отношений, хотя не отрицает, что довольно длительное время ее не покидало сильное чувству к футболисту.

Ольга Бузова заверяет, что больше не любит Дмитрия Тарасова

В целом звезда телестройки прожила в законном браке с Тарасовым четыре счастливых года, а теперь утверждает, что больше не испытывает любви к нему.

«Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно», - призналась Ольга, отметив также, что вряд ли еще раз переживет предательство со стороны любимого.

Напомним, что два года назад в Сети впервые заговорили о разрыве отношений между «тарабузиками», а уже к Новому году пара расторгла брак официально.

Ольга Бузова заверяет, что больше не любит Дмитрия Тарасова

Сейчас Ольга Бузова находится в активном поиске сильного плеча, которое в рамках нового телешоу ей готовы подставить миллионер Евгений Назаров и предприниматель Денис Лебедев.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:56
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