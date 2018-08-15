Ольга Бузова заверяет, что больше не любит Дмитрия Тарасова
Уже на следующей неделе, 26 августа, на канале ТНТ стартует новое шоу «Замуж за Бузову» и самое время вспомнить, как тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым ведущая «Дом-2».
Как заверяет Ольга Бузова, на сегодняшний день она готова для новых отношений, хотя не отрицает, что довольно длительное время ее не покидало сильное чувству к футболисту.
В целом звезда телестройки прожила в законном браке с Тарасовым четыре счастливых года, а теперь утверждает, что больше не испытывает любви к нему.
«Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно», - призналась Ольга, отметив также, что вряд ли еще раз переживет предательство со стороны любимого.
Напомним, что два года назад в Сети впервые заговорили о разрыве отношений между «тарабузиками», а уже к Новому году пара расторгла брак официально.
Сейчас Ольга Бузова находится в активном поиске сильного плеча, которое в рамках нового телешоу ей готовы подставить миллионер Евгений Назаров и предприниматель Денис Лебедев.
Как заверяет Ольга Бузова, на сегодняшний день она готова для новых отношений, хотя не отрицает, что довольно длительное время ее не покидало сильное чувству к футболисту.
В целом звезда телестройки прожила в законном браке с Тарасовым четыре счастливых года, а теперь утверждает, что больше не испытывает любви к нему.
«Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно», - призналась Ольга, отметив также, что вряд ли еще раз переживет предательство со стороны любимого.
Напомним, что два года назад в Сети впервые заговорили о разрыве отношений между «тарабузиками», а уже к Новому году пара расторгла брак официально.
Сейчас Ольга Бузова находится в активном поиске сильного плеча, которое в рамках нового телешоу ей готовы подставить миллионер Евгений Назаров и предприниматель Денис Лебедев.