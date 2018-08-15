Ольга Бузова заверяет, что больше не любит Дмитрия Тарасова

Как заверяет Ольга Бузова, на сегодняшний день она готова для новых отношений, хотя не отрицает, что довольно длительное время ее не покидало сильное чувству к футболисту.В целом звезда телестройки прожила в законном браке с Тарасовым четыре счастливых года, а теперь утверждает, что больше не испытывает любви к нему., - призналась Ольга, отметив также, что вряд ли еще раз переживет предательство со стороны любимого.Напомним, что два года назад в Сети впервые заговорили о разрыве отношений между «тарабузиками», а уже к Новому году пара расторгла брак официально.Сейчас Ольга Бузова находится в активном поиске сильного плеча, которое в рамках нового телешоу ей готовы подставить миллионер Евгений Назаров и предприниматель Денис Лебедев.