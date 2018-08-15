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Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в мужской магазин

Алла Пугачева вызвала удивление, появившись на публике в странном виде. Примадонна посетила мужской магазин, одетая в брючный костюм с гороховым принтом, больше похожий на пижаму.

Небрежно уложенные волосы придавали ей растрепанный вид, но звезда при этом чувствовала себя весьма непринужденно.

Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в мужской магазин

Накануне в Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой, которая сфотографировалась со знакомой на фоне стойки с мужскими галстуками. Снимок мгновенно оказался в центре внимания фанатов, многие из которых обратили внимание на «пижамный» образ Примадонны.

69-летняя Алла Борисовна наглядно показала, что ей нет нужды нравится кому бы то и было. Ей доступны услуги лучших стилистов и модные новинки, но певица предпочитает полную свободу от общественного мнения. Эта независимость вызвала новый шквал восхищенных комплиментов.

«Пижамка СУПЕР!!!», «Во всех нарядах сударыня вы хороша», «Как всегда на высоте!!! Модно, стильно! Вам очень идёт!», «Замечательное фото! Непринуждённо и естественно. Уважаю, люблю, беру с вас пример, Алла!», - пишут в Сети.

Но без хейтерских насмешек не обошлось. Кто-то заявил, что «если и в трениках выходят в свет, почему бы и пижамку не прихватить заодно?».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:10
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