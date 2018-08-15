Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в мужской магазин

«Пижамка СУПЕР!!!», «Во всех нарядах сударыня вы хороша», «Как всегда на высоте!!! Модно, стильно! Вам очень идёт!», «Замечательное фото! Непринуждённо и естественно. Уважаю, люблю, беру с вас пример, Алла!», - пишут в Сети.



Небрежно уложенные волосы придавали ей растрепанный вид, но звезда при этом чувствовала себя весьма непринужденно.Накануне в Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой, которая сфотографировалась со знакомой на фоне стойки с мужскими галстуками. Снимок мгновенно оказался в центре внимания фанатов, многие из которых обратили внимание на «пижамный» образ Примадонны.69-летняя Алла Борисовна наглядно показала, что ей нет нужды нравится кому бы то и было. Ей доступны услуги лучших стилистов и модные новинки, но певица предпочитает полную свободу от общественного мнения. Эта независимость вызвала новый шквал восхищенных комплиментов.Но без хейтерских насмешек не обошлось. Кто-то заявил, что «если и в трениках выходят в свет, почему бы и пижамку не прихватить заодно?».