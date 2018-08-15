Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав фото в день ее рождения

Сегодня Зульфия Утяшева могла бы отметить свой 54-й день рождения, если бы не инфаркт, вследствие которого она скончалась 6 лет назад. Несколько часов назад супруга Павла Воли опубликовала в Instagram совместный с матерью снимок, прокомментировав его, что очень по ней скучает. Тем самым Ляйсан почтила память своей родительницы в день ее рождения. Многочисленные подписчики Утяшевой почтили светлую памятью матери знаменитости, а также оставили большое количество комментариев со словами поддержки.Напомним, что после смерти матери знаменитая гимнастка скрывала эту новость от друзей и представителей прессы в течение нескольких дней. Также Ляйсан отменила все съёмки на неделю, чтобы прийти в себя и оправиться от горя. Именно Зульфию супруга Павла Воли благодарила за карьеру гимнастки. Она рассказывает, как однажды в универмаге они с матерью встретились с тренером, коротая заметила в девочке талант.