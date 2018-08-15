АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав фото в день ее рождения

Сегодня знаменитая гимнастка и супруга известного комика Павла Воли, Ляйсан Утяшева, опубликовала в соцсети Instagram фотографию со своей покойной матерью, тем самым почтила память родственницы в день ее рождения.

Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав фото в день ее рождения

Сегодня Зульфия Утяшева могла бы отметить свой 54-й день рождения, если бы не инфаркт, вследствие которого она скончалась 6 лет назад. Несколько часов назад супруга Павла Воли опубликовала в Instagram совместный с матерью снимок, прокомментировав его, что очень по ней скучает. Тем самым Ляйсан почтила память своей родительницы в день ее рождения. Многочисленные подписчики Утяшевой почтили светлую памятью матери знаменитости, а также оставили большое количество комментариев со словами поддержки.

Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав фото в день ее рождения

Напомним, что после смерти матери знаменитая гимнастка скрывала эту новость от друзей и представителей прессы в течение нескольких дней. Также Ляйсан отменила все съёмки на неделю, чтобы прийти в себя и оправиться от горя. Именно Зульфию супруга Павла Воли благодарила за карьеру гимнастки. Она рассказывает, как однажды в универмаге они с матерью встретились с тренером, коротая заметила в девочке талант.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова рассказала, что тайной
Хакеры нашли новый способ кражи денег из
Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в
Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав
Ольга Бузова заверяет, что больше не любит
Андрей Соколовский извинился перед Дакотой за
Бывшая супруга Антонио Бандераса больше не хочет
Алла Довлатова опровергла слухи о своей
Лера Кудрявцева дала своей дочери красивое
В Японии ждут катастрофического извержения вулкана
Трое граждан Узбекистана были спасены из
Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась
Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и
Мадонна разочаровала поклонников в instagram
В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси
Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7
В новгородском детском лагере запретили песни
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда
Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал
Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов
Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про
Пользователи Сети считают, что Настя Каменских
В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард
Во Вьетнаме нашли существо неизвестного
Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила
В Японии открыли новый вид миниатюрных морских
Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга
Производство в Африке пальмового масла повлияет
Йогурт помогает снизить риск развития диабета
Просмотреть все новости