Хакеры нашли новый способ кражи денег из банкоматов

Сотрудники ФСБ отмечают, что в ближайшее время хакеры планируют провести кибератаку на мировые банкоматы с целью кражи неограниченного количества денег. Как стало известно ведомству, преступники собираются завладеть доступом к данным эмитента, в закрытой части интернета приобрести номера карт и выпустить их фиктивные копии. Когда банк будет взломан, киберворы получат доступ к банковской защите от мошенничества, благодаря чему смогут изменить остатки денег на счетах, таким образом увеличив максимально допустимую сумму к выводу из банкоматов.Сотрудники Бюро рекомендуют банкам-эмитентам регулярно проверять все системы на содержание там вредоносного программного обеспечения и несанкционированного доступа. Кроме этого полезным будет применять при выводе крупной суммы двухфакторную аутентификацию и отслеживать увеличение числа подобного обналичивания денег.В минувшее воскресенье СМИ обнародовали информацию о том, что хакеры научились взламывать маршрутизаторы пользователей и незаметно получать их данные: вместо оригинального открывался поддельный сайт финансовой организации, где сам клиент вводил свои данные.