АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Хакеры нашли новый способ кражи денег из банкоматов

Хакеры собираются ограбить банкоматы по всему миру и вывести миллионы долларов – для этого они изобрели новый способ «отъема» денег. В связи с этим служба ФСБ Соединенных Штатов предупреждает американские банки быть настороже.

Хакеры нашли новый способ кражи денег из банкоматов


Сотрудники ФСБ отмечают, что в ближайшее время хакеры планируют провести кибератаку на мировые банкоматы с целью кражи неограниченного количества денег. Как стало известно ведомству, преступники собираются завладеть доступом к данным эмитента, в закрытой части интернета приобрести номера карт и выпустить их фиктивные копии. Когда банк будет взломан, киберворы получат доступ к банковской защите от мошенничества, благодаря чему смогут изменить остатки денег на счетах, таким образом увеличив максимально допустимую сумму к выводу из банкоматов.

Сотрудники Бюро рекомендуют банкам-эмитентам регулярно проверять все системы на содержание там вредоносного программного обеспечения и несанкционированного доступа. Кроме этого полезным будет применять при выводе крупной суммы двухфакторную аутентификацию и отслеживать увеличение числа подобного обналичивания денег.

В минувшее воскресенье СМИ обнародовали информацию о том, что хакеры научились взламывать маршрутизаторы пользователей и незаметно получать их данные: вместо оригинального открывался поддельный сайт финансовой организации, где сам клиент вводил свои данные.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 10:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова рассказала, что тайной
Хакеры нашли новый способ кражи денег из
Растрепанная Алла Пугачева пришла в «пижаме» в
Ляйсан Утяшева почтила память матери опубликовав
Ольга Бузова заверяет, что больше не любит
Андрей Соколовский извинился перед Дакотой за
Бывшая супруга Антонио Бандераса больше не хочет
Алла Довлатова опровергла слухи о своей
Лера Кудрявцева дала своей дочери красивое
В Японии ждут катастрофического извержения вулкана
Трое граждан Узбекистана были спасены из
Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась
Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и
Мадонна разочаровала поклонников в instagram
В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси
Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7
В новгородском детском лагере запретили песни
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда
Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал
Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов
Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про
Пользователи Сети считают, что Настя Каменских
В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард
Во Вьетнаме нашли существо неизвестного
Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила
В Японии открыли новый вид миниатюрных морских
Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга
Производство в Африке пальмового масла повлияет
Йогурт помогает снизить риск развития диабета
Просмотреть все новости