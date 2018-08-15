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Андрей Соколовский извинился перед Дакотой за измены сына

Андрей Соколовский на своей странице в instagram принёс свои извинения Дакоте за измены сына. Мужчина сожалеет о том, что не сумел помешать семейному конфликту, после того, как певица выдвинула своему мужу обвинения в неверности.

Рита Дакота и Влад Соколовский вот уже несколько дней находятся в центре внимания. Дело в том, что 28-летняя певица обвиняет своего супруга в постоянных изменах. Девушка на своей странице в instagram заявила, что хочет подать на развод, потому что её муж с самого начала ей изменял. По словам Риты, у Влада было много женщин, среди них есть и те, которые делали вид, что её подруги.

Андрей Соколовский извинился перед Дакотой за измены сына


На заявление певицы отреагировал и её свёкор Андрей Соколовский, который всегда хорошо относился к своей невестке. В своём аккаунте мужчина опубликовал пост, в котором выразил сожаление, что он не смог предотвратить конфликт и теперь всё «грязное бельё» было выложено на обозрение публики. Также Соколовский извинился перед девушкой за то, что не знал об изменах сына, поэтому не смог предупредить её, однако несмотря ни на что, он относится к ней, как к дочери.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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