Бывшая супруга Антонио Бандераса больше не хочет выходить замуж

В интервью журналу InStyle Гриффит рассказала о роли брака в ее жизни. 61-летняя актриса призналась, что после разводов с Доном Джонсоном, Антонио Бандерасом и Стивеном Бауэром, знаменитость не собирается снова вступать в брак. Мелани заявила, что важность супружеских уз потеряла актуальность. Женщина действительно думает, что брак больше ни для кого не имеет никакого значения. Особенно, когда вам уже за 60 лет, у вас четверо детей и живете жизнью, о которой мечтали. Актриса не понимает зачем жениться, ведь можно просто влюбиться и закрутить роман. Правда, Гриффит в последнее время так не делала, она продолжает искать свою любовь. Что касается почти 20-летнего брака Гриффит и Бандераса, актриса призналась, что она больше всего благодарна бывшему супругу за дочь Стеллу. Также Мелани добавила, что любит всех своих экс-мужей.Напомним, что в апреле текущего года Антонио Бандерас также признался, что будет любить Гриффит до конца своей жизни, несмотря на то, что они развелись, знаменитый актер все равно считает Мелани своей семьей. Отношения между бывшими супругами и после расставания остались весьма теплыми.