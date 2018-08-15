Алла Довлатова опровергла слухи о своей беременности
Алла Довлатова прокомментировала слухи о своей пятой беременности. Звезда была удивлена, когда прочитала в Сети о том, что якобы ждёт пятого ребёнка.
На самом деле оказалось, что кто-то из поклонников рассмотрел во время видеотрансляции вечернего шоу «Танцульки» подросший живот звезды, сделав вывод, что 44-летняя радиоведущая находится в положении. Алла Довлатова решила самым простым способом опровергнуть слухи о том, что беременна, она сфотографировала свой обнаженный живот без малейшего намёка на «интересное» положение и опубликовала снимок на своей странице в instagram.
В описании к фотографии звезда написала, что раньше подобных фотографий она не публиковала, но решилась на это, чтобы опровергнуть слухи о беременности. Также Довлатова передала всем поклонникам физкукультпривет и отметила, что постоянно с личным тренером занимается бодифлексом.
На самом деле оказалось, что кто-то из поклонников рассмотрел во время видеотрансляции вечернего шоу «Танцульки» подросший живот звезды, сделав вывод, что 44-летняя радиоведущая находится в положении. Алла Довлатова решила самым простым способом опровергнуть слухи о том, что беременна, она сфотографировала свой обнаженный живот без малейшего намёка на «интересное» положение и опубликовала снимок на своей странице в instagram.
В описании к фотографии звезда написала, что раньше подобных фотографий она не публиковала, но решилась на это, чтобы опровергнуть слухи о беременности. Также Довлатова передала всем поклонникам физкукультпривет и отметила, что постоянно с личным тренером занимается бодифлексом.