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Алла Довлатова опровергла слухи о своей беременности

Алла Довлатова прокомментировала слухи о своей пятой беременности. Звезда была удивлена, когда прочитала в Сети о том, что якобы ждёт пятого ребёнка.

На самом деле оказалось, что кто-то из поклонников рассмотрел во время видеотрансляции вечернего шоу «Танцульки» подросший живот звезды, сделав вывод, что 44-летняя радиоведущая находится в положении. Алла Довлатова решила самым простым способом опровергнуть слухи о том, что беременна, она сфотографировала свой обнаженный живот без малейшего намёка на «интересное» положение и опубликовала снимок на своей странице в instagram.

Алла Довлатова опровергла слухи о своей беременности


В описании к фотографии звезда написала, что раньше подобных фотографий она не публиковала, но решилась на это, чтобы опровергнуть слухи о беременности. Также Довлатова передала всем поклонникам физкукультпривет и отметила, что постоянно с личным тренером занимается бодифлексом.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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