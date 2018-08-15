Лера Кудрявцева дала своей дочери красивое старинное имя
Стало известно, какое имя дала своей новорожденной дочери известная телеведущая Лера Кудрявцева. Звезда НТВ назвала девочку красивым старинным именем Мария, о чем сообщил портал Super.ru.
Радостная новость о прибавлении в семействе Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова появилась 13 августа. Теледива лично сообщила об этом своим подписчикам в Instagram и даже показала первое фото своей девочки, точнее снимок с ее нежно-розовой пяточкой.
Преданные поклонники наперебой поспешили поздравить всеобщую любимицу с таким знаменательным событием. В адрес Леры Кудрявцевой, ее маленькой дочки и счастливого мужа прозвучало немало теплых слов.
Радостная новость о прибавлении в семействе Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова появилась 13 августа. Теледива лично сообщила об этом своим подписчикам в Instagram и даже показала первое фото своей девочки, точнее снимок с ее нежно-розовой пяточкой.
Преданные поклонники наперебой поспешили поздравить всеобщую любимицу с таким знаменательным событием. В адрес Леры Кудрявцевой, ее маленькой дочки и счастливого мужа прозвучало немало теплых слов.
«Лерочка, поздравляю Вас)))такое счастье. Пусть малышка растет здоровенькой, крепкой, и, конечно же такой же красоткой, как и ее мама)))», «Лера!!! Пермь поздравляет Вас с рождением дочери!!!) растите здоровыми на радость папе и маме!!!) Вы самая счастливая девушка на свете!!», «Лера. Мы ваши поклонники с далекого Узбекистана. Но даже если вы про нас и знать не знаете, мы Вас очень любим, любим и еще раз любим. Дай Бог Вам и Вашей малышке долгих лет жизни!», - дружно откликнулись в Сети.