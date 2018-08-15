Лера Кудрявцева дала своей дочери красивое старинное имя

«Лерочка, поздравляю Вас)))такое счастье. Пусть малышка растет здоровенькой, крепкой, и, конечно же такой же красоткой, как и ее мама)))», «Лера!!! Пермь поздравляет Вас с рождением дочери!!!) растите здоровыми на радость папе и маме!!!) Вы самая счастливая девушка на свете!!», «Лера. Мы ваши поклонники с далекого Узбекистана. Но даже если вы про нас и знать не знаете, мы Вас очень любим, любим и еще раз любим. Дай Бог Вам и Вашей малышке долгих лет жизни!», - дружно откликнулись в Сети.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT