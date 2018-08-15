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В Японии ждут катастрофического извержения вулкана

В Японии метеорологическая служба предупредила население, что вулкан Синдакэ вскоре оживет. В стране уже повышен уровень опасности и появились запреты приближаться к горе.

В Японии ждут катастрофического извержения вулкана


Последний раз активность Синдакэ была зафиксирована в 2015 году: тогда власти вынуждены были эвакуировать более сотни местных жителей. Сейчас по стране объявлен четвертый уровень опасности из возможных пяти. Представители главного метеоуправления заявляют, что извержение этого вулкана способно вызвать катастрофические последствия для населенных пунктов. Японские власти в этой ситуации советуют быть готовым к эвакуации и не приближаться к действующему вулкану ближе, чем на 3 км.

 
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В мире / Общество
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 09:00
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