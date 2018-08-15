Трое граждан Узбекистана были спасены из Москва-реки вместе с надувным крокодилом
Столичным спасателям удалось вытащить из Москва-реки троих мужчин, которые купались на надувном крокодиле, резиновом матрасе и детском круге. Пострадавшими оказались граждане Узбекистана, которые едва не утонули из-за ненадежности своих «плавсредств».
Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по Москве, трое мужчин решили заняться водными процедурами, для чего воспользовались надувными резиновыми изделиями и отплыли от берега примерно на 20 метров. Но при заплыве «плавсредства» стали сдуваться, и финал мог оказаться более плачевным, если бы вахтенный наблюдатель не вызвал спасателей.
Сотрудники МЧС прибыли на катере и достали из воды не только незадачливых купальщиков, но и почти сдувшегося надувного крокодила. После проведения беседы по технике безопасности они отправились восвояси.
Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по Москве, трое мужчин решили заняться водными процедурами, для чего воспользовались надувными резиновыми изделиями и отплыли от берега примерно на 20 метров. Но при заплыве «плавсредства» стали сдуваться, и финал мог оказаться более плачевным, если бы вахтенный наблюдатель не вызвал спасателей.
Сотрудники МЧС прибыли на катере и достали из воды не только незадачливых купальщиков, но и почти сдувшегося надувного крокодила. После проведения беседы по технике безопасности они отправились восвояси.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:51