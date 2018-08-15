Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась в толпе поклонников

Шукшина часто участвовала в посвященных отцу передачах и многих других мероприятиях, которые происходят там, где рос Василий Шукшин. Писатель родился в Сростках, Алтайский край. Однажды Мария посетила гору Пикет, где находится памятник ее знаменитому отцу, в тот момент там проводили «Шукшинские чтения». Артистка признается, что ее просто атаковали поклонники, желающие получить от нее автограф. Фанатов было так много, что толпа стала давить на актрису. Мужчины начали снимать рубашки, прося расписаться прямо на них, за неимением листиков давали даже деньги для подписи. В какой-то момент Мария начала задыхаться. Александр Панкратов-Черный буквально выдернул Шукшину, и посадил в машину, а люди кинулись ее раскачивать. Мария очень испугалась и теперь у знаменитости страх перед скоплением большого количества людей.После этого случая Мария не афиширует свои поездки в Сростки, поднимаясь к памятнику отца инкогнито. Также актриса избегает и другие места, где может собираться слишком много поклонников.