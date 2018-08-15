АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем состоянии после ДТП

Известный тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова рассказала о своем состоянии после ДТП. По словам 45-летней олимпийской чемпионки, ее здоровье в порядке, и вскоре она выпишется из больницы, чтобы вернуться к работе.

Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем состоянии после ДТП

Авария, в которую попал автомобиль под управлением Анжелики Крыловой, случилась в минувший понедельник в Москве. Тренер направлялась на каток, когда в ее машину врезалась «маршрутка».

Крылова не стала сразу обращаться к врачам, но уже на следующий день почувствовала недомогание и вызвала «скорую помощь». Серьезных повреждений выявлено не было, и сейчас ее самочувствие значительно улучшилось.

Анжелика Крылова получила «серебро» в Олимпийский играх 1998 года. Вместе с Олегом Овсянниковым она становилась чемпионкой мира в танцах на льду 1998 и 1999 года. Долгие годы тренировала фигуристов в Детройте, но весной вернулась в Россию, чтобы работать в школе Елены Чайковской.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трое граждан Узбекистана были спасены из
Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась
Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и
Мадонна разочаровала поклонников в instagram
В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси
Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7
В новгородском детском лагере запретили песни
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда
Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал
Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов
Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про
Пользователи Сети считают, что Настя Каменских
В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард
Во Вьетнаме нашли существо неизвестного
Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила
В Японии открыли новый вид миниатюрных морских
Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга
Производство в Африке пальмового масла повлияет
Йогурт помогает снизить риск развития диабета
Ученые использовали «гормон счастья» для лечения
В Северной Америке попугаев ара индейцы разводили
Искусственные ногти могут стать причиной аллергии
Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером
Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым
Skoda Kodiaq получила ряд модернизаций от тюнера
Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию
Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу
Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки»
Ford скоро представит новый
Просмотреть все новости