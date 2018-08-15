Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем состоянии после ДТП

Авария, в которую попал автомобиль под управлением Анжелики Крыловой, случилась в минувший понедельник в Москве. Тренер направлялась на каток, когда в ее машину врезалась «маршрутка».Крылова не стала сразу обращаться к врачам, но уже на следующий день почувствовала недомогание и вызвала «скорую помощь». Серьезных повреждений выявлено не было, и сейчас ее самочувствие значительно улучшилось.Анжелика Крылова получила «серебро» в Олимпийский играх 1998 года. Вместе с Олегом Овсянниковым она становилась чемпионкой мира в танцах на льду 1998 и 1999 года. Долгие годы тренировала фигуристов в Детройте, но весной вернулась в Россию, чтобы работать в школе Елены Чайковской.