В новгородском детском лагере запретили песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова
В борьбе за морально-этическое воспитание подрастающего поколения руководство новгородского детского лагеря запретило прослушивание на территории заведения песен в исполнении Ольги Бузовой, Монеточки, Филиппа Киркорова и некоторых других.
Современные школьники вполне знакомы с творчеством таких модных исполнителей как Ольга Бузова, Тимати, Элджей и даже Филипп Киркоров.
Однако руководство летнего лагеря «Олимпиец» имеет свое мнение по этому поводу. К примеру, оно считает, что некоторые композиции негативно влияют на морально-нравственное воспитание детей.
«У нас большой лагерь, в котором отдыхают дети от шести до семнадцати лет. Дети не услышат песни, в которых звучат либо откровенно нецензурные слова, либо имеется какой-то неприличный подтекст», - заявила начальница детского лагеря Лариса Судиловская.
Под табу попали даже тексты песен, в которые входят слова «играть», «фонарь» и «рэп».
Понятно, что школьники в штыки приняли такое распоряжение лагеря, но администрация учреждения для несовершеннолетних настроена решительно.
Звезды пока не отреагировали на неожиданный скандал. Примечательно, что зрительскую аудиторию на концертах Бузовой составляют в основном подростки, а сама она неоднократно утверждала, что для нее не важен возраст поклонников.
Современные школьники вполне знакомы с творчеством таких модных исполнителей как Ольга Бузова, Тимати, Элджей и даже Филипп Киркоров.
Однако руководство летнего лагеря «Олимпиец» имеет свое мнение по этому поводу. К примеру, оно считает, что некоторые композиции негативно влияют на морально-нравственное воспитание детей.
«У нас большой лагерь, в котором отдыхают дети от шести до семнадцати лет. Дети не услышат песни, в которых звучат либо откровенно нецензурные слова, либо имеется какой-то неприличный подтекст», - заявила начальница детского лагеря Лариса Судиловская.
Под табу попали даже тексты песен, в которые входят слова «играть», «фонарь» и «рэп».
Понятно, что школьники в штыки приняли такое распоряжение лагеря, но администрация учреждения для несовершеннолетних настроена решительно.
Звезды пока не отреагировали на неожиданный скандал. Примечательно, что зрительскую аудиторию на концертах Бузовой составляют в основном подростки, а сама она неоднократно утверждала, что для нее не важен возраст поклонников.