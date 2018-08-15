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В новгородском детском лагере запретили песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

В борьбе за морально-этическое воспитание подрастающего поколения руководство новгородского детского лагеря запретило прослушивание на территории заведения песен в исполнении Ольги Бузовой, Монеточки, Филиппа Киркорова и некоторых других.

Современные школьники вполне знакомы с творчеством таких модных исполнителей как Ольга Бузова, Тимати, Элджей и даже Филипп Киркоров.

В новгородском детском лагере запретили песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Однако руководство летнего лагеря «Олимпиец» имеет свое мнение по этому поводу. К примеру, оно считает, что некоторые композиции негативно влияют на морально-нравственное воспитание детей.

«У нас большой лагерь, в котором отдыхают дети от шести до семнадцати лет. Дети не услышат песни, в которых звучат либо откровенно нецензурные слова, либо имеется какой-то неприличный подтекст», - заявила начальница детского лагеря Лариса Судиловская.

В новгородском детском лагере запретили песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Под табу попали даже тексты песен, в которые входят слова «играть», «фонарь» и «рэп».
Понятно, что школьники в штыки приняли такое распоряжение лагеря, но администрация учреждения для несовершеннолетних настроена решительно.

Звезды пока не отреагировали на неожиданный скандал. Примечательно, что зрительскую аудиторию на концертах Бузовой составляют в основном подростки, а сама она неоднократно утверждала, что для нее не важен возраст поклонников.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:56
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