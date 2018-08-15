В новгородском детском лагере запретили песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Современные школьники вполне знакомы с творчеством таких модных исполнителей как Ольга Бузова, Тимати, Элджей и даже Филипп Киркоров.Однако руководство летнего лагеря «Олимпиец» имеет свое мнение по этому поводу. К примеру, оно считает, что некоторые композиции негативно влияют на морально-нравственное воспитание детей., - заявила начальница детского лагеря Лариса Судиловская.Под табу попали даже тексты песен, в которые входят слова «играть», «фонарь» и «рэп».Понятно, что школьники в штыки приняли такое распоряжение лагеря, но администрация учреждения для несовершеннолетних настроена решительно.Звезды пока не отреагировали на неожиданный скандал. Примечательно, что зрительскую аудиторию на концертах Бузовой составляют в основном подростки, а сама она неоднократно утверждала, что для нее не важен возраст поклонников.