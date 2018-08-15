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В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и побили двух сотрудников

В Ереване геи ворвались в полицейское отделение, где находился подозреваемый в нападении на представителей ЛГБТ-сообщества. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в результате нападения пострадали двое стражей порядка.

В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и побили двух сотрудников


Накануне полиция задержала мужчину, которого подозревали в нападении на представителей секс-меньшинств. Этот факт не ушел от внимания «пострадавшей» стороны: геи сразу выяснили, куда будет направлен этот человек, и собрались перед входом в центральное отделение полиции.

Ситуация накалилась, возникла потасовка, в которой приняли участие жители соседних домов, возмущенные шумом и криками. Попытки успокоить собравшихся не увенчались успехом, и вскоре полицейское отделение было взято штурмом женщинами, которые на самом деле являлись переодетыми мужчинами.

В результате двое полицейских были травмированы, причем одному из них потребовалась госпитализация. Зачинщики нападения на полицию были установлены и задержаны.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:20
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