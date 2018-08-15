В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и побили двух сотрудников

Накануне полиция задержала мужчину, которого подозревали в нападении на представителей секс-меньшинств. Этот факт не ушел от внимания «пострадавшей» стороны: геи сразу выяснили, куда будет направлен этот человек, и собрались перед входом в центральное отделение полиции.Ситуация накалилась, возникла потасовка, в которой приняли участие жители соседних домов, возмущенные шумом и криками. Попытки успокоить собравшихся не увенчались успехом, и вскоре полицейское отделение было взято штурмом женщинами, которые на самом деле являлись переодетыми мужчинами.В результате двое полицейских были травмированы, причем одному из них потребовалась госпитализация. Зачинщики нападения на полицию были установлены и задержаны.