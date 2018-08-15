В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и побили двух сотрудников
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение, где находился подозреваемый в нападении на представителей ЛГБТ-сообщества. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в результате нападения пострадали двое стражей порядка.
Накануне полиция задержала мужчину, которого подозревали в нападении на представителей секс-меньшинств. Этот факт не ушел от внимания «пострадавшей» стороны: геи сразу выяснили, куда будет направлен этот человек, и собрались перед входом в центральное отделение полиции.
Ситуация накалилась, возникла потасовка, в которой приняли участие жители соседних домов, возмущенные шумом и криками. Попытки успокоить собравшихся не увенчались успехом, и вскоре полицейское отделение было взято штурмом женщинами, которые на самом деле являлись переодетыми мужчинами.
В результате двое полицейских были травмированы, причем одному из них потребовалась госпитализация. Зачинщики нападения на полицию были установлены и задержаны.
Накануне полиция задержала мужчину, которого подозревали в нападении на представителей секс-меньшинств. Этот факт не ушел от внимания «пострадавшей» стороны: геи сразу выяснили, куда будет направлен этот человек, и собрались перед входом в центральное отделение полиции.
Ситуация накалилась, возникла потасовка, в которой приняли участие жители соседних домов, возмущенные шумом и криками. Попытки успокоить собравшихся не увенчались успехом, и вскоре полицейское отделение было взято штурмом женщинами, которые на самом деле являлись переодетыми мужчинами.
В результате двое полицейских были травмированы, причем одному из них потребовалась госпитализация. Зачинщики нападения на полицию были установлены и задержаны.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:20