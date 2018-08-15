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Мадонна разочаровала поклонников в instagram постаревшим лицом

Мадонна разочаровала поклонников постаревшим лицом, выложив в instagram свою фотографию накануне 60-летнего юбилея. В комментариях фанаты указали на то, что певица выглядит значительно старше своих лет.

На опубликованном снимке звезда позирует в необычном головном уборе – это красная феска с шипами и винтажными украшениями, из-под него выбиваются белокурые косы. В описании к фотографии Мадонна отметила: «Сегодня ношу ТОРТ на голове. Осталось еще два дня...». Большинство поклонников не оценили по достоинству образ певицы и её внешний вид накануне 60-летия.

Мадонна разочаровала поклонников в instagram постаревшим лицом


В комментариях под фотографией появились совсем нелестные записи, подписчики назвали королеву поп-музыки «старушкой», отмечая, что выглядит она на десять лет старше своих лет. Некоторые заметили, что Мадонна совсем уже не та, её лицо изменилось до неузнаваемости.

Стоит отметить, что звезда никогда не страдала комплексами, она часто выкладывает фотографии в instagram, радуя своих поклонников, и не забывает посещать кабинет косметолога.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:10
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