Мадонна разочаровала поклонников в instagram постаревшим лицом

Публикация от Madonna (@madonna) 14 Авг 2018 в 6:08 PDT

На опубликованном снимке звезда позирует в необычном головном уборе – это красная феска с шипами и винтажными украшениями, из-под него выбиваются белокурые косы. В описании к фотографии Мадонна отметила: «Сегодня ношу ТОРТ на голове. Осталось еще два дня...». Большинство поклонников не оценили по достоинству образ певицы и её внешний вид накануне 60-летия.В комментариях под фотографией появились совсем нелестные записи, подписчики назвали королеву поп-музыки «старушкой», отмечая, что выглядит она на десять лет старше своих лет. Некоторые заметили, что Мадонна совсем уже не та, её лицо изменилось до неузнаваемости.Стоит отметить, что звезда никогда не страдала комплексами, она часто выкладывает фотографии в instagram, радуя своих поклонников, и не забывает посещать кабинет косметолога.