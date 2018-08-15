В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси взлетающего самолета

Безбилетный пассажир, имя которого не называется, намеревался покинуть аэропорт Каракаса, чтобы добраться на самолете в город Фриа (штат Тачира). Но сразу после взлета он не выдержал перегрузок и упал на взлетно-посадочную полосу.Прибывшие на место ЧП медики диагностировали тяжелое состояние пострадавшего и доставили его в ближайшую клинику. Но не совместимые с жизнью травмы не оставили ему шанса на жизнь, и вскоре он скончался.