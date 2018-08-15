Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7 пострадавших, включая детей

По информации ведомства, 14 августа джип совершал туристическую поездку в сторону «Грозовых ворот» в районе горы Шахат. В кабине находились две семьи с детьми, приезжие с других регионов.На пересеченной местности водитель не справился с управлением, и машина сорвалась с обрыва. Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет. Медики диагностировали у одной пассажирки перелом позвоночника, у ее мужа - компрессионный перелом позвоночника, у подростка 13 лет – пневмоторакс.Трое участников аварии отделались ушибами и садинами.В связи с данным происшествием, Следственный комитет инициировал доследственную проверку, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение. В рамках проверки опрашиваются организаторы экстрим-поездок, ответственные за безопасность туристов.