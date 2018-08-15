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Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7 пострадавших, включая детей

Под Геленджиком джип «УАЗ» с туристами упал с обрыва, в результате чего пострадали семеро пассажиров, включая двоих детей. У двоих взрослых диагностирован перелом позвоночника, а водитель внедорожника впал в кому, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7 пострадавших, включая детей

По информации ведомства, 14 августа джип совершал туристическую поездку в сторону «Грозовых ворот» в районе горы Шахат. В кабине находились две семьи с детьми, приезжие с других регионов.

На пересеченной местности водитель не справился с управлением, и машина сорвалась с обрыва. Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет. Медики диагностировали у одной пассажирки перелом позвоночника, у ее мужа - компрессионный перелом позвоночника, у подростка 13 лет – пневмоторакс.

Трое участников аварии отделались ушибами и садинами.

В связи с данным происшествием, Следственный комитет инициировал доследственную проверку, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение. В рамках проверки опрашиваются организаторы экстрим-поездок, ответственные за безопасность туристов.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:00
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