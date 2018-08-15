Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский скончался в своем доме в Москве в возрасте 80 лет. По словам Гладкова, смерть наступила в результате онкологического заболевания, от которого Успенский долгие годы безуспешно лечился в Баден-Бадене.Эдуард Успенский знаком широкой публике, как детский писатель, из-по пера которого свет увидели Чебурашка и Крокодил Гена, а также Кот Матроскин, Дядя Федор и знаменитые сыщики Колобки.Книги Успенского были изданы на 25 языках мира и пользовались большой популярностью за рубежом, включая США, Голландию, Францию и Японию.Григорий Гладков назвал Успенского близким, надежным и верным другом, примером честности.