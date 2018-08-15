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Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Успенского

Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Успенского, который ушел из жизни накануне. Подробности сообщил близкий друг литератора, композитор Григорий Гладков.

Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Успенского


Эдуард Успенский скончался в своем доме в Москве в возрасте 80 лет. По словам Гладкова, смерть наступила в результате онкологического заболевания, от которого Успенский долгие годы безуспешно лечился в Баден-Бадене.

Эдуард Успенский знаком широкой публике, как детский писатель, из-по пера которого свет увидели Чебурашка и Крокодил Гена, а также Кот Матроскин, Дядя Федор и знаменитые сыщики Колобки.

Книги Успенского были изданы на 25 языках мира и пользовались большой популярностью за рубежом, включая США, Голландию, Францию и Японию.

Григорий Гладков назвал Успенского близким, надежным и верным другом, примером честности.

 
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Общество / Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:51
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