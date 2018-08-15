Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал «провокационными» вопросы об украинских щитках Хачериди
Игрок греческого ПАОКа Евгений Шахов назвал «провокационными» вопросы об украинских щитках. Полузащитник отказался комментировать поступок одноклубника Евгения Хачериди.
После завершения матча третьего квалификационного раунда в игре против московского «Спартака», Хачериди спустил гетры и указал негодующим фанатам команды соперников на украинский флаг, который был изображён на щитках. Этот поступок спортсмен совершил в тот момент, когда игроки греческой команды подошли к своим болельщикам, чтобы выразить свою благодарность.
Шахов и Хачериди являются защитниками цвета национальной сборной Украины. В интервью с журналистами, Евгений Шахов отметил, что не знает, показывал ли его коллега щитки с изображением флага Украины, отказавшись комментировать данную ситуацию, а также указав на то, что вопрос провокационный.
Встреча греческого ПАОК с московским «Спартаком» завершилась со счётом 0:0. Евгений Хачериди на 64-й минуте вышел на замену. 31-летний футболист в ПАОК перешёл из киевского «Динамо».
После завершения матча третьего квалификационного раунда в игре против московского «Спартака», Хачериди спустил гетры и указал негодующим фанатам команды соперников на украинский флаг, который был изображён на щитках. Этот поступок спортсмен совершил в тот момент, когда игроки греческой команды подошли к своим болельщикам, чтобы выразить свою благодарность.
Шахов и Хачериди являются защитниками цвета национальной сборной Украины. В интервью с журналистами, Евгений Шахов отметил, что не знает, показывал ли его коллега щитки с изображением флага Украины, отказавшись комментировать данную ситуацию, а также указав на то, что вопрос провокационный.
Встреча греческого ПАОК с московским «Спартаком» завершилась со счётом 0:0. Евгений Хачериди на 64-й минуте вышел на замену. 31-летний футболист в ПАОК перешёл из киевского «Динамо».
Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 07:48