Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал «провокационными» вопросы об украинских щитках Хачериди

После завершения матча третьего квалификационного раунда в игре против московского «Спартака», Хачериди спустил гетры и указал негодующим фанатам команды соперников на украинский флаг, который был изображён на щитках. Этот поступок спортсмен совершил в тот момент, когда игроки греческой команды подошли к своим болельщикам, чтобы выразить свою благодарность.Шахов и Хачериди являются защитниками цвета национальной сборной Украины. В интервью с журналистами, Евгений Шахов отметил, что не знает, показывал ли его коллега щитки с изображением флага Украины, отказавшись комментировать данную ситуацию, а также указав на то, что вопрос провокационный.Встреча греческого ПАОК с московским «Спартаком» завершилась со счётом 0:0. Евгений Хачериди на 64-й минуте вышел на замену. 31-летний футболист в ПАОК перешёл из киевского «Динамо».