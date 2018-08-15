АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал «провокационными» вопросы об украинских щитках Хачериди

Игрок греческого ПАОКа Евгений Шахов назвал «провокационными» вопросы об украинских щитках. Полузащитник отказался комментировать поступок одноклубника Евгения Хачериди.

После завершения матча третьего квалификационного раунда в игре против московского «Спартака», Хачериди спустил гетры и указал негодующим фанатам команды соперников на украинский флаг, который был изображён на щитках. Этот поступок спортсмен совершил в тот момент, когда игроки греческой команды подошли к своим болельщикам, чтобы выразить свою благодарность.

Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал «провокационными» вопросы об украинских щитках Хачериди


Шахов и Хачериди являются защитниками цвета национальной сборной Украины. В интервью с журналистами, Евгений Шахов отметил, что не знает, показывал ли его коллега щитки с изображением флага Украины, отказавшись комментировать данную ситуацию, а также указав на то, что вопрос провокационный.

Встреча греческого ПАОК с московским «Спартаком» завершилась со счётом 0:0. Евгений Хачериди на 64-й минуте вышел на замену. 31-летний футболист в ПАОК перешёл из киевского «Динамо».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 07:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трое граждан Узбекистана были спасены из
Мария Шукшина рассказала, что чуть не задохнулась
Тренер Анжелика Крылова рассказала о своем
В Ереване геи ворвались в полицейское отделение и
Мадонна разочаровала поклонников в instagram
В Венесуэле погиб мужчина, упавший с шасси
Под Геленджиком джип с туристами упал с обрыва: 7
В новгородском детском лагере запретили песни
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда
Игрок ПАОКа Евгений Шахов назвал
Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов
Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про
Пользователи Сети считают, что Настя Каменских
В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард
Во Вьетнаме нашли существо неизвестного
Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила
В Японии открыли новый вид миниатюрных морских
Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга
Производство в Африке пальмового масла повлияет
Йогурт помогает снизить риск развития диабета
Ученые использовали «гормон счастья» для лечения
В Северной Америке попугаев ара индейцы разводили
Искусственные ногти могут стать причиной аллергии
Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером
Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым
Skoda Kodiaq получила ряд модернизаций от тюнера
Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию
Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу
Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки»
Ford скоро представит новый
Просмотреть все новости