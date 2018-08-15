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Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов детальными снимками астероида Рюгу

Японский космический зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов снимками поверхности астероида Рюгу. Эти фотоматериалы отличаются высокой точностью, позволяющей рассмотреть даже самые мелкие детали.

Японский зонд Hayabusa-2 порадовал астрономов детальными снимками астероида Рюгу

Hayabusa-2 занимался изучением астероида Рюгу на протяжении шести недель, предоставив исследователям множество детальных фотографий его поверхности. Даже опытные астрономы были удивлены тем, что снимки, сделанные с расстояния около тысячи метров, отличаются такой высокой детализацией.

До последнего времени специалисты располагали снимками, которые были сделаны с расстояния около 4 тысяч метров. Но актуальные данные от Hayabusa-2 сделали возможным рассмотреть на астероиде каждый валун или незначительную впадину.

Четкие фотографии, кроме радости, принесли и некоторое разочарование, поскольку ученые смогли убедиться в невозможности посадки зонда на данный объект. Но унывать никто не собирается поскольку науку ожидает еще огромное количество новых открытий.

Астероид Рюгу считается типичным околоземным астероидом из группы Аполлона. Его вытянутая орбита позволяет пересекать не только маршрут движения Земли, но и Марса.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:20
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