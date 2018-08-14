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Александра Шева планирует сделать интимный пирсинг

Не успела Александра Шева распрощаться со статусом участницы телепроекта «Дом-2», как вновь вернулась к своему привычному образу жизни.

Как и предполагали многие зрители, еще недавно клянущаяся в любви Виктору Шароварову, едва переступив порог реалити-шоу, девушка поселилась в квартире у своего бывшего возлюбленного Арая Чобаняна и больше не скрывает того, что их отношения совсем не дружеские.

Александра Шева планирует сделать интимный пирсинг

Впрочем и сам молодой человек не против подобного соседства. Несмотря на то, что в планы экс-участника не входят серьезные отношения, его вполне устраивает, как Саша ведет хозяйство. Да и с «волшебством» у пары никогда не было проблем.

Судя по всему, очередной эксперимент девушки со своим телом планируется для того, чтобы полностью «привязать» Арая к себе.

Александра Шева планирует сделать интимный пирсинг

В одном из своих последних интервью бывшая звезда телестройки рассказала, что сейчас работает над завершением своей татуировки на руке, а после планирует проколоть соски. И хотя она отметила, что сделает это исключительно для себя, многие подписчики не сомневаются в том, что старается Саша для Чобаняна.

За последние несколько недель Шева подкорректировала форму губ, избавилась от комков Биша, изменила прическу и цвет волос. Поэтому фанаты уверены, что она хочет понравиться бывшему возлюбленному и показать Виктору Шароварову, какую девушку он упустил.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:45
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