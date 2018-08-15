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Во Вьетнаме нашли существо неизвестного происхождения

На одном из популярных пляжей во Вьетнаме нашли существо неизвестного происхождения. Загадочную находку сделал гид и фотограф Ду Нам Ду, которому удалось снять на пленку нечто, похожее на черные водоросли, только живые.

Во Вьетнаме нашли существо неизвестного происхождения

Это существо плавало в воде, и фотограф не побоялся достать его оттуда, чтобы сфотографировать. Во время этих маневров неизвестный обитатель моря активно двигал своими тонкими щупальцами, напоминающими океаническую растительность.

Ду Нам Ду признался, что с детства живет в этом регионе, но никогда не встречался с такими чудесами. Мужчина оказался сбит с толку и попытался узнать у специалистов-биологов, что это может быть такое. Но адекватного ответа не получил.

Большинство пришло к мысли, что это существо – все-таки растение, которое под влиянием резкого изменения влажности и света совершало волнообразные движения, имитируя жизнь.

Но сторонники всего мистического остались при мнении, что в океане еще много всего неизученного, чтобы так просто отказываться от версии с новым обитателем морских глубин.


 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:30
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