Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила свои прелести

Светская львица и супруга рэп-исполнителя Канье Уэста, Ким Кардашьян, которая прославилась своими весьма пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала своих преданных поклонников новым стильным и откровенным образом. Соответствующее фото знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram. Недавно Кардашьян появилась перед объективами фотокамер с мини-юбке и полупрозрачном боди цвета серебристый металлик, под который не стала надевать бюстгальтер. Также Ким сменила прическу, перейдя на время с длинных волос на каре. Кардашьян опубликовала в социальной сети этот кадр и лаконично подписала его: «Лето 3018».Всего за несколько часов пост знаменитости набрал более 2,7 миллиона лайков и огромное количество восторженных комментариев. Подписчики Кардашьян принялись расхваливать грудь светской львицы, особо отмечая, что она идеальна. Были и те, кому наряд не пришелся по вкусу и показался слишком вызывающим и чересчур откровенным.