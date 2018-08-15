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Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила свои прелести

Знаменитая Ким Кардашьян появилась на людях в очень пикантном наряде, засветив все свои прелести.

Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила свои прелести

Светская львица и супруга рэп-исполнителя Канье Уэста, Ким Кардашьян, которая прославилась своими весьма пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала своих преданных поклонников новым стильным и откровенным образом. Соответствующее фото знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram. Недавно Кардашьян появилась перед объективами фотокамер с мини-юбке и полупрозрачном боди цвета серебристый металлик, под который не стала надевать бюстгальтер. Также Ким сменила прическу, перейдя на время с длинных волос на каре. Кардашьян опубликовала в социальной сети этот кадр и лаконично подписала его: «Лето 3018».

Ким Кардашьян в очень пикантном наряде, засветила свои прелести

Всего за несколько часов пост знаменитости набрал более 2,7 миллиона лайков и огромное количество восторженных комментариев. Подписчики Кардашьян принялись расхваливать грудь светской львицы, особо отмечая, что она идеальна. Были и те, кому наряд не пришелся по вкусу и показался слишком вызывающим и чересчур откровенным.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:00
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